Präsident Erdogan bekäme mit der neuen Verfassung deutlich mehr Macht. Er hat als „erste Aufgabe“ nach dem Referendum die Wiedereinführung der Todesstrafe angekündigt. Erdogan hat außerdem das Ausland aufgerufen, das Ergebnis des Referendums zu akzeptieren.

Bis auf wenige Zwischenfälle ist bei der Abstimmung, wie es aussieht, alles ruhig geblieben.

Alles fair abgelaufen?

Zweifel gibt es daran, ob wirklich alles ordnungsgemäß und fair abgelaufen ist. Wahlbeobachter beklagen sich darüber, dass ihre Arbeit behindert wurde. Der Beobachter des Europarats, Andrej Hunko, sagt, er und seine Kollegen seien zwei Stunden lang nicht in ein Wahllokal in der Kurden-Metropole Diyarbakir gelassen worden. Erst nachdem der Europarat interveniert habe, hätten sie den Raum betreten dürfen. In anderen Städten sei es ähnlich abgelaufen, so Hunko.

Langer Streit über die Verfassung

Es war ein Wahlkampf mit viel Lärm: mit Benachteiligungen für die Nein-Sager und mit Nazi-Vergleichen. Die Opposition ist kaum zu Wort gekommen in den türkischen Medien. Unfair haben das Wahlbeobachter der OSZE genannt. Das geht euch nichts an, hat Präsident Erdogan darauf geantwortet.

Präsident soll laut Verfassung neutral sein

Und kein Spitzenpolitiker hätte mehr Gründe gehabt, sich aus diesem Wahlkampf herauszuhalten, meint der Verfassungsexperte Ibrahim Kaboglu. Die Aufgabe des Staatspräsidenten besteht eigentlich darin zu beobachten, ob die Wahl frei und fair verläuft.

Diese parteipolitische Neutralitätspflicht soll es in der neuen Verfassung nicht mehr geben. Sie würde bei einem Ja an die von Erdogan geschaffenen Machtverhältnisse angepasst. De facto herrscht und regiert er seit Verhängung des Ausnahmezustands am 20. Juli vergangenen Jahres.

Ein Ja heißt: Der Posten des Ministerpräsidenten wird abgeschafft. Regieren wird nur noch der Präsident.

Die Geschichte um 150 Jahre zurückdrehen?

Eine neue Verfassung würde Präsident Erdogan deutlich mehr Rechte geben. Er kann dann Minister ernennen und entlassen, die höchsten Richter direkt und indirekt bestimmen und über den Staatshaushalt entscheiden – so wie er möchte. Das Parlament soll vergrößert und in seinen Kompetenzen und Aufgaben erheblich eingeschränkt werden. Im Kern werde das Volk darüber abstimmen, ob das Rad der Geschichte in der Türkei um 150 Jahre zurückgedreht werde, kritisiert Kaboglu.

Erdogan sieht das anders: Er verspricht den Menschen, durch den Wechsel von der parlamentarischen Demokratie zum Präsidialsystem kehrten politische Stabilität und wirtschaftliches Wachstum ein und der Terrorismus werde endgültig besiegt. Wer das alles nicht glaubt und das nicht gut findet, der wird vom Präsidenten zum Sympathisanten des gescheiterten Putsches vom Sommer vergangenen Jahres erklärt.

