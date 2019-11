Der Eingangsbereich des berühmten Markusdoms steht unter Wasser. Der Platz vor der Basilika, der Markusplatz, auf dem sich sonst Tauben mit Touristen tummeln, ist ebenfalls überflutet. Die Rialto-Brücke führt zwar noch über den Kanal, endet aber in wadenhohem Wasser. Venedig ist überflutet.

Der Eingang zum Markusdom ist überflutet. picture alliance/Luca Bruno/AP/dpa

Mehr als 1,30 Meter Hochwasser auf dem Markusplatz

Bürgermeister Luigi Brugnaro sprach am Dienstagabend von einer Katastrophe. Am Mittwoch werde der Notstand ausgerufen, kündigte er an. Er machte den Klimawandel für die häufiger werdenden Überschwemmungen verantwortlich. „Wir rufen die Regierung auf, uns zu helfen. Die Kosten werden hoch sein.“

Auch für die Unesco-Welterbestadt sind die aktuellen Pegelstände ungewöhnlich hoch. Auf dem Markusplatz wurden am Dienstagabend mehr als 1,30 Meter Hochwasser gemessen, im Markusdom stand das Wasser über 70 Zentimeter hoch. In den rund 1.000 Jahren seit dem Bau der weltberühmten Kirche wurde nur fünfmal ein ähnlich hoher oder höherer Pegelstand gemessen.

Nicht genügend für den Schutz vor Hochwasser getan?

Die Verantwortlichen des Markusdoms befürchten durch das Hochwasser Schäden am Bodenmosaik aber auch an den Wänden. Nach dem Austrocknen werde das Salz in feinsten Rissen bleiben und die Bausubstanz beschädigen. Italiens Kulturminister Dario Franceschini kündigte bereits finanzielle Unterstützung für die notwendigen Sanierungsarbeiten an.

Eine Frau watet durch Wasser unter einem Torbogen am Markusplatz. picture alliance/Luca Bruno/AP/dpa

Der Prokurator des Markusdoms beklagt, dass die Arbeiten zum Schutz vorm Hochwasser in Venedig seit Jahren im Rückstand sind. Seit 2003 wird am M.O.S.E.-Projekt gearbeitet, einem Sperrwerk mit beweglichen Fluttoren. Nach diversen Baustopps, unter anderem durch Gerichtsentscheidungen, rechnen die Verantwortlichen im Moment damit, dass es erst im Jahr 2022 fertig wird.

Die Menschen vor Ort bewegen sich wegen des Hochwassers auch am Rande des Markusplatzes fast nur mit Gummistiefeln. Hotels der Stadt bieten ihren Gästen Plastiktüten an, die sie sich um Schuhe und Hosen wickeln können. Am späten Abend fuhr nur noch die Polizei in Booten über den Platz.