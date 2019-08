Nicht unbedingt die feine englische Art: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat bei seinem Antrittsbesuch beim französischen Präsidenten seinen Fuß auf einen Beistelltisch gestellt und dafür online böse Kommentare kassiert.

Reuters

Schlechtes Benehmen und Brexit-Absage

Auf einem Foto ist zu sehen, wie Johnson im Pariser Élyséepalast seinen rechten Fuß auf ein rundes Tischchen stützt und sich im Sessel zurücklehnt. Ihm gegenüber sitzt Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Dieser wies mit dem Finger auf den Boden, woraufhin Johnson den Fuß mit einem „Sorry“ und unter Gelächter wieder herunter nahm.

Der französische Präsident hat bei den Gesprächen einer Neuverhandlung des Brexit-Abkommens eine deutliche Absage erteilt. Zwar bestehe die Möglichkeit, Änderungen an der von Johnsons Vorgängerin Theresa May verhandelten Einigung vorzunehmen. Er betonte jedoch: Innerhalb eines Monats werde kein neues Austrittsabkommen gefunden werden, das sich von dem bereits bestehenden am 31. Oktober groß entferne.

Twitter-User rügen peinlichen Premier

Johnson ist zwar für seinen unkonventionellen Stil als Politiker bekannt – einigen Nutzern des Netzwerks Twitter, in dem das Bild auch verbreitet wurde, war das Verhalten aber offenbar zu flapsig. An der britischen Elite-Schule Eton, die Johnson besucht hat, würden anscheinend keine Manieren gelehrt, kommentierte eine Nutzerin. Andere gaben dem Premier den Spitznamen „Boorish Johnson“ – „boorish“ wird mit flegelhaft übersetzt.

Ein User sagt, dass möglicherweise Marie Antoinette schon von diesem Tisch ihr Crossaint gegessen habe.

Dieser Twitter-Nutzer beobachtet Johnsons „Manspreading“-Pose in Macrons Palast.

Sky-News-Korrespondent Tom Rayner bietet eine eigene Erklärung an. Er sagt, Macron hätte einen Witz darüber gemacht, dass das Möbelstück auch als Fußablage diene und Johnson den Witz weiter getrieben haben könnte.

Johnson habe sich für einen eher „informellen Ansatz“ entschieden, als er sich mit Macron zusammensetzte, schrieb die britische Tageszeitung The Guardian. Mit Johnsons Vorgängerin Theresa May wäre das niemals passiert, so die Zeitung. Vor seinem Treffen mit Macron, war Johnson in Berlin bei Angela Merkel (CDU).