Die Umweltschutzorganisation WWF hat in Sachen Plastik jetzt auch für das Mittelmeer Alarm geschlagen. Der acht Meter lange weibliche Pottwal war letzte Woche mit 22 Kilogramm Plastikmüll im Magen in der Nähe des Urlaubsortes Porto Cervo auf der italienischen Insel Sardinien gestrandet.

WWF: Plastik ist riesige Bedrohung für Meerestiere

Plastik aus dem Bauch des toten Wals SEAME Sardinia Onlus

Plastik sei eine der größten Bedrohungen für Meerestiere, so der WWF. In den vergangenen zwei Jahren seien an Plastikmüll im Meer mindestens fünf andere Wale weltweit verendet. „Es ist das erste Mal, dass wir es mit einem Tier mit so einer riesigen Menge an Müll zu tun gehabt haben“, sagte die Biologin Cinzia Centelleghe von der Universität Padua der italienischen Tageszeitung „La Stampa“.

Eine Untersuchung ergab, dass der Wal einen toten Fötus in sich hatte. Das Muttertier konnte wegen des Plastiks keine Tintenfische verdauen, wie Experten sagten. Das Plastik habe zwei Drittel des Magens gefüllt.

Trauriger Rekord auf den Philippinen: 40 kg Plastik

Erst vor zwei Wochen war ein junger Wal auf den Philippinen gestrandet. Er hatte 40 Kilo Plastik im Bauch, in Form von 16 Reissäcken aus Kunststoff, 4 Säcken aus dem Bananenanbau und etlichen Einkaufstüten. Das Tier sei regelrecht verhungert, weil der ganze Müll seinen Magen gefüllt habe, sagten Experten.