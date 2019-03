Der Brand auf dem Containerschiff „Grande America“ war vor einer Woche ausgebrochen, daraufhin hatte sich das Schiff stark zur Seite geneigt und war anschließend gesunken. An Bord des Frachters, der unter italienischer Flagge fuhr und aus Hamburg kam, waren nach Behördenangaben rund 2.200 Liter Schweröl. Zwei kilometerlange Ölteppiche treiben jetzt im Golf der Biskaya auf die Küste zu, sie legen circa 30 km pro Tag zurück. Und: es scheint weiter Öl auszulaufen, das hat die zuständige Seepräfektur mitgeteilt.

Abpumpen noch unmöglich

Sechs Schiffe sind nach Angaben der Behörden vor Ort, um eine Ölpest zu verhindern. Aber im Moment ist die See viel zu rau, die Einsatzkräfte müssen abwarten, bis sich das Wetter beruhigt, bevor sie die an der Oberfläche treibenden Ölteppiche abpumpen können. Bei Wellen, die bis zu sechs Meter hoch sind, sei das derzeit unmöglich, hieß es. Nun versuche man mit einer Art Schleppnetz, Öl einzufangen. Gefährdet sind nach Angaben des französischen Umweltministers das Département Charente-Maritime mit der Hafenstadt La Rochelle und das Département Gironde, in dessen Mitte Bordeaux liegt. Dieses Gebiet ist wegen seiner langen Strände und dem Weinbaugebiet von Bordeaux sehr beliebt bei Urlaubern.

So sieht einer der schwimmenden Ölteppiche von oben aus picture alliance/Uncredited/Marine Nationale/dpa/

Umweltschützer: Schiffe mit Schweröl sind „tickende Zeitbomben“

Das größte Problem bei den aus dem Schiff ausgelaufenen Stoffen ist das Schweröl, ein giftiges Abfallprodukt der Erdölraffinerien. Das erklärt der Leiter der Abteilung Meeresschutz des Naturschutzbundes Nabu, Kim Detloff im Interview mit dem SWR. Das sei ein „teerartiger Brei, der sich wie ein Leichentuch“ über den Meeresboden lege. Leichte lösliche Stoffe, wie Dieselöl, trieben als Ölteppich an der Wasseroberfläche.

Folgen für die Natur

Der Meeresschützer sieht in der Havarie des Frachters aber nicht nur ökologische Folgen für die beliebten Strände der französischen Atlantikküste. "Die Biskaya ist bekannt für große Meeressäuger, wie z.B. Pottwale", sagt Detloff. Diese Tiere seien bedroht, wenn sie mit dem Ölteppich in Kontakt kämen. Zudem sei das Mündungsgebiet der Gironde ein wichtiges Nahrungs- und Rastgebiet für Vögel. Diesen Tieren drohe der Tod, so Detloff.