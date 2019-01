In der Silvesternacht war eine Gruppe von acht bis neun Personen auf eine Party in einer Garage in Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gestürmt.

Auf 21-Jährigen eingetreten

Die Personen kamen rein, warfen Bänke um und prügelten auf die Partygäste ein. Das berichtete die Polizei am Dienstagmittag. Ein 21-jähriger Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem auf ihn eingetreten worden war.

Dem Überfall war eine Auseinandersetzung vorausgegangen: Kurz nach Mitternacht war ein Auto mit hoher Geschwindigkeit an dem Grundstück vorbeigefahren. Der 48-jährige Mann, der die Party mit Familie und Freunden veranstaltet hatte, hielt das Auto an, um den Fahrer darauf aufmerksam zu machen, dass auch Kinder am Straßenrand stünden.

Noch keine Tatverdächtigen festgenommen

Als der Fahrer wütend aussteigen wollte, drückte der 48-Jährige die Fahrertür zu. Daraufhin fuhr das Auto mit hoher Geschwindigkeit davon. Wenige Stunden später rannten der Fahrer und etwa acht bis neun Menschen in die Garage.

Nachdem sie die Party verwüstet hatten, verschwanden sie, kehrten aber noch einmal zurück, um erneut auf die Gäste einzuschlagen. Neben dem 21-Jährigen wurden auch der 48-Jährige und ein 17-Jähriger leicht verletzt.

Die Polizei hat bislang keine Tatverdächtigen festgenommen. Ob eine Gruppe, die im Anschluss kontrolliert worden war, an der Tat beteiligt gewesen ist, war zunächst unklar.

Schlägerei auch in Rheinland-Pfalz

Ähnliches passierte in Rheinland-Pfalz: Hier schlugen in der Silvesternacht mehrere Männer einen Mann zusammen, der einen Streit in einer Gruppe hatte schlichten wollen. Er hatte von seinem Balkon in Freinsheim aus die Auseinandersetzung gesehen.

Zusammen mit seiner Frau war er der Polizei zufolge auf die Straße gelaufen. Dort wurde er von drei oder vier Männern zunächst verbal angegangen und dann mit einem Baseball-Schläger attackiert. Auch als er schon am Boden lag, schlugen die jungen Männer demnach weiter auf ihn ein. Anschließend konnten sie flüchten.