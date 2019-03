Perfecto Cuervo leitet an der North Bergen High School, kurz NBHS, die Theater-AG. Und er ist ein Riesenfan der Alien-Filme. Also hat er mit seinen Schülern eine Theaterfassung des einst bahnbrechenden Science-Fiction-Horrors erstellt. Zwei Monate lang habe er Tag und Nacht daran gearbeitet, das Drehbuch des Films in seine Bühnenfassung „Alien: The Play“ zu bringen.

Aufführung getreu des Original-Drehbuchs

Es soll circa eine Stunde und 40 Minuten lang sein, schreibt ein Schüler der Schule auf Reddit. Das ist in etwa so lang wie der Film. „Es folgt exakt dem Film mit einigen Extra-Szenen, um Zeit für den Umbau beim Szenenwechsel zu schaffen“, sagt Cuervo der Entertainment Weekly. In einer solchen Extra-Szene schleicht etwa das Alien durch das Publikum, um Zeit zu schinden.

Viele Aufnahmen aus den zwei einzigen Aufführungen gibt es nicht. Aber manche Videos von vermutlich ziemlich stolzen Eltern zeigen, mit wie viel Liebe zum Detail das Stück, die Kostüme und die Requisiten erstellt wurden. Wer den Film kennt, erkennt sogar manch ikonische Szene wieder, etwa das erste Aufeinandertreffen der Hauptfiguren mit der außerirdischen Spezies, in Form des „Facehuggers“:







Elijah Wood ist offensichtlich beeindruckt

Online gelangte die Aufführung zu ungeahnter Aufmerksamkeit, als „Mythbuster“-Star Adam Savage auf Twitter schrieb: „Oh mein Fliegendes Spaghettimonster, das muss ich sehen! Wow.“ Und Schauspieler Elijah Wood entfuhr in einem Tweet bloß ein „Heilige Scheiße!“.

Und all das, obwohl die Schule eigentlich gar keine Theater-Gruppe hatte. Perfecto Cuervo ist eigentlich Englischlehrer, der gern Stücke inszeniert – aus reiner Leidenschaft. Er hofft, dass die unerwartete Aufmerksamkeit das nun ändern kann. „Die Reaktionen der Verwaltung sind überwältigend positiv“, sagt er.

Eher arme Schule

Die NBHS ist keine Schule mit riesigem Budget für solche Experimente. Im Gegenteil, die meisten Schüler kommen aus einkommensschwachen Familien, die Schule an sich ist eine der ärmsten im Schul-Distrikt, schreibt das Onlineportal jetzt.de. Das Budget für die Aufführung haben die Schüler durch Spenden gesammelt. Das und acht Monate Vorbereitung haben zu diesem großen Erfolg geführt, der sogar die ursprünglichen Alien-Macher beeindruckt:



Einen Trailer für ihr Stück haben die Schüler ebenfalls aufgenommen: