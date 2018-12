„Stille Nacht, heilige Nacht“ – die Zeilen dieses Weihnachtsliedes singen Menschen in 250 Sprachen. Zum ersten Mal erklang es vor 200 Jahren in Oberndorf in Österreich – dort feiert man Jubiläum. Am 24. Dezember 1818 ist es zum ersten Mal erklungen.

Das ganze Jahr über zieht Oberndorf am Ufer der Salzach Besucher aus aller Welt an. Jetzt – zu den Feierlichkeiten zum 200. Jahrestag – wird mit besonders vielen Touristen gerechnet.

3:10 Nachrichten — 200 Jahre „Stille Nacht, heilige Nacht“: Besuch in Oberndorf

Nur zum eigentlichen Anlass singen

Vorsorglich gilt für die 5.000 Einwohner große Gemeinde ab dem Mittag des 24. Dezember ein generelles Busfahrverbot. Mit Shuttlediensten werden die Besucher von einem außerhalb gelegenen Busparkplatz zur „Stille Nacht“-Kapelle gebracht. Für Einheimische liegt die besondere Beziehung zu dem weltweit berühmten Weihnachtslied darin, es nur zum eigentlichen Anlass zu singen.

„Da wir Oberndorfer sind und mit dem Lied groß geworden sind, ist das Weihnachten pur“, sagt eine Bewohnerin des Ortes. „Es kommt erst am 24. Wir spielen es wirklich nicht vorher. Und mit dem Lied ist dann wirklich Weihnachten. Und mit dem Lied geht es los.“ Es sei ein sehr friedliches Lied, sagt sie. „Ein sehr schönes Lied, ja.“

Die UNESCO hat das Lied im Jahr 2011 zum „Immateriellen Kulturerbe Österreichs“ erklärte. Die Friedensbotschaft wurde in über 250 Sprachen übersetzt.

mehr bei tagesschau.de