Immer wieder kommt die Frage auf, ob die beiden Sesamstraßen-Figuren Ernie und Bert schwul sind. Jetzt antwortete der frühere „Sesamstraßen“-Autor Mark Saltzmann in einem Interview mit dem Schwulen-Magazin „Queerty“ offenbar etwas missverständlich: „Ohne große Agenda habe ich beim Schreiben von Bert und Ernie immer gedacht, das seien sie“, sagte Saltzmann.

„Ernie und Bert sind schwul“ so lautete die Nachricht, die sich Dienstagabend rasend schnell im Netz verbreitet hat.

Nur beste Freunde

Nach Veröffentlichung des Interviews meldeten sich aber die Macher der Sendung, die Organisation „Sesame Workshop“, zu Wort. Auf Twitter stellten sie klar, dass Ernie und Bert beste Freunde sind. Sie würden zwar als männlich dargestellt und hätten auch viele menschliche Charakterzüge, doch sie blieben nun mal Puppen in einer Kindersendung und hätten keine sexuelle Orientierung, heißt es in dem Tweet:

In einem weiteren Tweet stellten die Macher klar, dass sie Vielfalt und Gleichberechtigung unterstützen, blieben aber bei ihrer Position, dass Ernie und Bert Kindern erklären sollen, dass auch völlig unterschiedliche Charaktere Freunde sein können.

War alles nicht so gemeint

Saltzmann ruderte inzwischen zurück und sagte, dass er falsch verstanden worden war:

Der Autor Mark Saltzmann lebte mehr als 20 Jahre mit dem Filmcutter Arnold Glassman zusammen, der im Jahr 2003 starb. Schon früher sagte Saltzmann, die beiden Figuren seien in seinen Drehbüchern an seine eigene Beziehung mit Glassman angelehnt.

Bekannte des Paars hätten beide immer wieder „Ernie und Bert“ genannt.

Schwule lieben Ernie und Bert

Für viele Schwule gelten „Ernie und Bert“ als Symbol. In der Kindersendung wohnen die Figuren gemeinsam in einer Wohnung und schlafen auch gemeinsam in einem Bett. Doch nicht nur das: Sie baden auch zusammen. 2011 wurde eine Online-Petition für eine Hochzeit von Ernie und Bert gesammelt.

Die Sesamstraße läuft seit 1969 und wird mittlerweile in 120 Ländern ausgestrahlt. Im Netz sorgte das vermeintliche Outing für reichlich Reaktionen:

