Hunderte Menschen seien in der Nacht in Notunterkünften untergekommen, teilte der Chef der italienischen Zivilschutzbehörde Angelo Borrelli mit.

Seiner Behörde seien 1.600 Wohnungen mit Schäden gemeldet worden, die auf Beben zurückzuführen seien, sagte Borrelli.

Verletzte aber keine Toten

Beim jüngsten Ausbruch des Ätna auf Sizilien sind in der Nacht zum Mittwoch 28 Menschen verletzt worden. Darunter aber keine lebensbedrohlichen Fälle. Erdstöße bis zur Stärke 4,8 seien in dem Ort Zafferana Etnea aufgetreten. Das Epizentrum habe in 1,2 Kilometern Tiefe gelegen. Das Ausmaß der Schäden sehen Sie im Video:

Rettungskräfte und Aufräumarbeiter sind im Einsatz. Wegen eines Ascheregens wurde vorübergehend die Autobahn A18 von Messina nach Catania gesperrt.

Der Ätna war am Montagvormittag erstmals seit März 2017 wieder ausgebrochen. Über dem rund 3.300 Meter hohen Berg steht eine graue Wolke. Der Ausbruch des größten aktiven Vulkans Europas wird durch mehrere Erdstöße begleitet.