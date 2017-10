2017 ist ein ungerades Jahr – deshalb ist „Herwart“ männlich

Die Tief- und Hochdruckgebiete, die das Wetter in Europa beeinflussen, werden seit rund 63 Jahren vom „Meteorologischen Institut der Freien Universität Berlin“ getauft. Seit 19 Jahren gibt es die Regel, dass Tiefdruckgebiete in geraden Jahren weibliche und die Hochdruckgebiete männliche Vornamen bekommen. In ungeraden Jahren ist es entsprechend umgekehrt. So kam also Sturmtief „Herwart“ zu seinem zugegeben seltsamen Namen.

So kann man Namensgeber eines Sturms werden

Ursprünglich kamen die Namen von insgesamt zehn Listen, auf denen je 26 Namen in alphabetischer Reihenfolge standen. Das hat sich 2002 aber geändert: Seit da gibt es nämlich die Namenspatenschaft. Gegen Bezahlung.

Wer also mit seinem Vornamen in die Wettergeschichte eingehen will, kann Wetterpate werden – und so Namensgeber für ein Hoch oder ein Tief werden. Das Geld wird dann in die studentische Wetterbeobachtung am „Meterologischen Institut der Freien Universität Berlin“ investiert. Wer aber beispielsweise „Lothar“ heißt, hat Pech. Denn: Die Namen besonders schlimmer Stürme schaffen es nicht mehr auf die Liste.

So läuft Namensvergabe außerhalb Deutschlands

Das Institut in Berlin benennt aber nur die Aktionszentren, die in Deutschland wetterwirksam sind. Das heißt: Die Hochs und Tiefs des Mittelmeerraums und Südosteuropas bleiben oft unberücksichtigt.