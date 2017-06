Sieben Stunden Schlaf? Damit würde sich ein Panda normalerweise nicht zufriedengeben. Aber für die erste Nacht im neuen Gehege, fernab der Heimat, geht das schon in Ordnung. Sagt zumindest die Sprecherin der Berliner Zoos, Christiane Reiss. Demnach haben „Träumchen“ und „Schätzchen“, wie die Pandas übersetzt heißen, ihre erste Nacht in Berlin gut überstanden. Immerhin gab es am Abend nach der langen Anreise schon die erste Bambus-Mahlzeit!

Eine flauschige und teure Leihgabe

Die zwei Riesenpandas sind eine Dauer-Leihgabe aus China, ein ziemlich teures diplomatisches Geschenk: Der Berliner Zoo muss für die beiden Bären fast eine Million Euro im Jahr zahlen. Dafür ist der Zoo um zwei seltene, knuffige Attraktionen reicher.

„Meng Meng“ und „Jiao Qing“ haben ihr neues Gehege auch schon ausgiebig erkundet und angeknabbert, so die Zoo-Sprecherin. Wenn sie sich so wohl fühlen, sorgen die beiden in den kommenden Jahren vielleicht auch für Nachwuchs...