Der Turm bricht ein: Das ist der Moment, in dem die Tragweite für viele Menschen klar wird – es brennt nicht nur ein Dachstuhl, ein Wahrzeichen in Paris stürzt in sich zusammen.

Wie es den Parisern am Tag danach geht und was die Notre-Dame für die Menschen dort bedeutet, hat uns Frankreich-Korrespondentin Barbara Kostolnik in der SWR3-Morningshow berichtet.

Beiträge nachhören Frankreich-Korrespondentin: Reaktionen aus Paris Dauer 3:44

Notre-Dame soll wieder aufgebaut werden

Egal ob Bischof, Politiker, überzeugter Europäer oder Frankreich-Urlauber: Viele User bei Twitter, Instagram oder Facebook drücken ihre Trauer aus und erzählen von ihrer persönlichen Verbindung, die sie zur Notre-Dame haben.

Viele kommentieren den geplanten Wiederaufbau der Kathedrale. Und natürlich wird über die Brandursache spekuliert, die bislang noch unklar ist.

Alle aktuellen Informationen zum Brand der Notre-Dame findest du hier

