Der Erfinder der Zeichentrickfigur Sponge Bob, Stephen Hillenburg, ist tot. Wie der Fernsehsender Nickelodeon mitteilte, starb er im Alter von nur 57 Jahren an der Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS).

Leidenschaft fürs Zeichnen und Meeresbiologie

Hillenburg hat mit Sponge Bob eine der bekanntesten Figuren der Zeichentrickgeschichte geschaffen. Die Serie läuft seit 1999 in verschiedenen Ländern im Fernsehen, auch in Deutschland ist sie ein großer Erfolg. Neben Serienstaffeln entstand auch ein Film aus dem Jahr 2004 und ein Broadway-Musical.

Auf Hillenburg gehen sowohl die Idee, die Drehbücher sowie Produktion und Regie von Sponge Bob zurück. Damit konnte er seine Leidenschaft fürs Zeichnen und die Meeresbiologie verknüpfen.

Sponge Bob lebt mit seinen Freunden in „Bikini Bottom“

Sein stets munterer, etwas naiver, quietschgelber Schwammkopf fand nicht nur unter Kindern seine Fans, sondern war auch bei Eltern und Studenten beliebt. Die Sendung erzählt die Abenteuer eines gelben Schwamms und seiner Freunde in der imaginären Unterwasserstadt Bikini Bottom.

Dem Hauptdarsteller stellte Hillenburg viele Meeresgefährten zur Seite. Da wäre Sponge Bobs seesternförmiger Kumpan Patrick und der stets genervte Thaddäus Q. Tentakel.

Zeichnete Geschichten für seine Schüler

Hillenburg wurde im US-Bundesstaat Oklahoma geboren und wuchs in Los Angeles auf. Nach dem Studium arbeitete er zunächst als Lehrer für Meeresbiologie am Ocean Institute in Dana Point in Kalifornien. Schon damals nutzte er sein Talent, um Geschichten für seine Schüler zu schreiben und zu illustrieren und schaffte so die ersten Figuren für die Serie.