Kleiner Roboter, großes Geschäft: Bei einer Auktion in Los Angeles sind am Mittwoch mehrere echte Schätze aus dem „Star Wars“-Universum unter den Hammer gekommen. Highlight der Show: Eine R2D2-Einheit für 2,42 Millionen Euro!

Roboter aus mehreren Originalteilen

dpa

Der kleine Droide gilt als eine der beliebtesten Figuren aus dem „Star Wars“-Universum, er tauchte schon 1977 im ersten Film auf. Die jetzt versteigerte Figur ist über einen Meter groß, besteht aus Aluminium und Fiberglas und ist aus mehreren R2D2-Originalteilen zusammengesetzt. Das Auktionshaus hatte eigentlich einen Höchstpreis von zwei Millionen Dollar erwartet, aber der unbekannte Käufer scheint ein ziemlich großer Fan zu sein.

Lichtschwert für's Schlafzimmer gefällig?

dpa

Bei der Versteigerung der Hollywood-Requisiten kam auch ein echtes Luke-Skywalker-Lichtschwert für knapp 400.000 Euro unter den Hammer, außerdem ein Darth-Vader-Kostüm. Wir hoffen, dass die Sammlerstücke am Ende nicht in einer staubigen Garage landen – ein Lichtschwert ließe sich doch auch hervorragend als Grillzange... nicht? Okay.