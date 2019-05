Peter Mayhew ist als Zottelwesen „Chewbacca“ in den Star-Wars-Filmen bekannt geworden. Regisseur George Lucas hatte Mayhew 1977 wegen seiner Größe ausgesucht: Er war 2,21m groß. Jetzt ist der gebürtige Brite im Alter von 74 Jahren in seinem Haus in Texas im Kreis seiner Angehörigen gestorben. Das teilte seine Familie auf Twitter mit.

Sanfter Riese

Haariger „Star Wars“-Star: Chewbacca picture alliance/Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Schauspielkollege Mark Hamill, der Luke Skywalker spielte, erinnerte sich auf Twitter an seinen Kollegen: „Er war der sanfteste unter den Riesen.“ Er galt als gutherzig und machte den haarigen Wookie zu einem Liebling der Sternensaga.

Mayhew wurde 1944 in London als Sohn eines Polizisten geboren. Er arbeitete in einem Krankenhaus, als er vom Filmproduzenten Charles Schneer entdeckt wurde. Seine erste Kinorolle spielte er 1977 im Film „Sindbad und das Auge des Tigers“, in dem er einen Minotaurus spielte. Noch im selben Jahr bekam er die die Rolle, die sein Leben prägen sollte: Für den ersten „Star Wars“-Film „Krieg der Sterne“ schlüpfte er in die Rolle des Wookiee-Kriegers, des Co-Piloten und besten Freundes des von Harrison Ford verkörperten Filmhelden Han Solo.

Aus dem Rollstuhl zurückgekämpft

Schauspieler Peter Mayhew ist im Alter von 74 Jahren gestorben. picture alliance/Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Auch in „Das Imperium schlägt zurück“, „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“, „Die Rache der Sith“ und letztmals 2015 in „Das Erwachen der Macht“ spielte er Chewbacca. Dann musste er aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Für „Das Erwachen der Macht“ habe Mayhew sich „aus dem Rollstuhl zurückgekämpft“, schrieb seine Familie anlässlich seines Todes. „Für ihn bedeutete die Star-Wars-Familie so viel mehr als eine Filmrolle. Die Beziehungen, die damals begannen, wurden zu Freunden und einer Familie, die er in den folgenden Jahrzehnten geliebt hat.“

Gedenk-Veranstaltung für Fans im Dezember

Mayhew hinterlässt eine Frau und drei Kinder. Eine Trauerzeremonie soll es nach Angaben seiner Familie am 29. Juni geben. Fans können im Dezember zu einer Gedenk-Veranstaltung in Los Angeles kommen.