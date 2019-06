Mail ins SWR3-Studio: „Hallo Leute. Wir sitzen nun schon seit über einer Stunde im Auto auf dem Parkplatz Hockenheim. Könnt ihr uns zufällig sagen, wann hier mal was geht?“ – und das war nur der Anfang. Etliche Mails wie diese erreichen SWR3 in der Nacht auf Sonntag. 97.000 Leute waren beim Ed-Sheeran-Konzern, dem ersten von zweien. Das zweite fand am Sonntag statt.

Vor allem das Samstag-Konzert ist für die Fans musikalisch ein Hammer, organisationstechnisch dagegen ein Alptraum:

„Stehen seit fast 2 Stunden auf dem Parkplatz“

Bereits bei der Anreise habe es endlose Wartezeiten gegeben. Manche hätten sogar frustriert kehrtgemacht, berichtet das Online-Magazin regioactive. Nach dem Konzert aber wurde es für viele ganz übel.

Um 0:46 Uhr am Sonntagmorgen fragt „You can call me Su“: „Kommt ihr irgendwie an Infos? Im Namen aller hier anwesenden und langsam auch genervten An- und Abreisenden des mega geilen Ed-Sheeran-Konzerts. Grüße Susanne aus K.“

„T“ schreibt um 2:08 Uhr: „Was ist da los? Stehen seit fast 2 Stunden auf dem Parkplatz vom Ed Sheeran Konzert und nix bewegt sich????“

Polizeisprecher: Am zweiten Tag war alles besser

„Guten Abend zusammen“, heißt es bei Lena noch um 2:44 Uhr: „Wir waren beim Ed-Sheeran-Konzert und stehen immer noch irgendwo im Maisfeld im Stau.“

Dennis Häfner, Sprecher vom Polizeipräsidium Mannheim sagt am Montag im SWR3-Interview, mit ein bisschen Stau müsse man bei knapp 100.000 Besuchern schon rechnen. Vor allem aber seien viele Besucher zugleich angereist. Am Sonntag dann, dem Tag des zweiten Konzerts, habe sich die Lage deutlich verbessert. Da habe man vom Vortag gelernt und auf den Social Media erfolgreich darum gebeten, früh anzureisen. Auch bei der Abreise habe man das Gelände ungleich schneller leeren können:

Ab 18:30 Uhr gab es nur noch Bier

Und der Verkehr ist nicht der einzige Wermutstropfen: „Liebes SWR3-Team“, schreibt Anna Glenz: „Wir kommen gerade vom überragenden Ed-Sheeran-Konzert nach Hause, sind einerseits total überwältigt von diesem tollen Musiker, andererseits aber echt schockiert von der schlechten Organisation am Hockenheimring. Schon um 18:30 gingen im Innenraum die Getränke aus - bei rund 30 Grad gab es zuerst kein Wasser mehr, später auch keine antialkoholischen Getränke mehr, nur noch Bier...“.

Das sehen auch andere so:

Noch dramatischer sieht es SWR3-Hörer Werner Maier: „Ein Open-Air zum Abgewöhnen: Sehr viele Besucher, Ed Sheeran winzig auf der Bühne zu erahnen, extrem lange Fußwege zum Innenraum, etliche eingebaute Flaschenhälse auf den Wegen, ein insuffizientes Sicherheitskonzept - ein Glück, dass keine Panik gab - es hätte aber durchaus ein zweites Duisburg passieren können. Und dann singt Ed Sheeran zu Musik vom Band - bei einem Open-Air!“

Das twittert auch „Rosa Navarrete“:

Zumindest die Polizei will sich, was den Verkehr angeht, nächstes Mal besser aufstellen, verspricht Häfner: „Man kann immer etwas besser machen.“