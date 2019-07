Von den Streiks, zu denen die Gewerkschaften im Transportsektor aufgerufen haben, ist am Mittwoch vor allem der öffentliche Nahverkehr in größeren Städten wie Mailand, Venedig, Rom oder Bologna betroffen. Außerdem müssen Reisende auch bei Verbindungen per Schiff oder Taxi Geduld mitbringen – und auf den Fernstraßen. Wichtige Verbindungen sollen aber bedient werden, sagte ein Gewerkschaftssprecher.

Gewerkschaften: Streiks sollen Touristen nicht zu hart treffen

Gestreikt wird in verschiedenen Städten zu unterschiedlichen Zeiten, erklärte die Gewerkschaft Filt Cgil. Im Nahverkehr zum Beispiel vier Stunden. Bei der Bahn sollen bis 17 Uhr vor allem regionale Züge betroffen sein. Hochgeschwindigkeitszüge sollen nicht ausfallen. Der Autobahnbetreiber Autostrade per l'Italia erklärte, einige Schalter in Mautstellen könnten geschlossen sein. Die automatischen Kassen seien aber geöffnet.

Achtung an den Mautstellen auf der Autobahn

Der ADAC in Deutschland rät Urlaubern auf seiner Webseite dazu, vor allem bei den Mautstellen aufmerksam zu sein. Sollten die Schranken nämlich wegen des Streiks geöffnet sein, sei die Nutzung der Autobahn noch lange nicht gebührenfrei. Die Kennzeichen werden automatisch erfasst und Mautnachforderungen könnten manchmal auch Monate später noch ankommen. Entsprechend sollten die Urlauber dann prüfen, ob die Rechnung korrekt ist und die richtigen Auf- und Abfahrten auf die Autobahn aufgeführt sind. Zettel und Stift bereit zu halten, ist folglich sinnvoll.

Am Freitag könnte es zu Flugausfällen kommen

Für Freitag sind Streiks an den Flughäfen angekündigt, zwischen 10 und 14 Uhr könnte es zu Ausfällen kommen. Deutsche Airlines haben keine konkreten Pläne für den Streiktag mitgeteilt. Ein Sprecher der Lufthansa sagte, der Streik in Italien werde kurzfristig berücksichtigt, wenn das genaue Ausmaß der Ausstände erkennbar werde. Noch ist unklar, wie viele Mitarbeiter tatsächlich die Arbeit niederlegen werden.

Streiks sollen auf die schlechte Infrastruktur aufmerksam machen

Die Verkehrsgewerkschaften in Italien wollen die Regierung mit dem Streik dazu bringen, mehr in die schlechte Infrastruktur im Verkehr zu investieren. Außerdem fordern sie klarere Regeln im Wettbewerb. Nicht nur Urlauber aus dem Rest Europas sind zur Zeit in Italien unterwegs, auch die Italiener selbst starten jedes Jahr Ende Juli in den Urlaub, entsprechend ausgelastet ist der Verkehr.