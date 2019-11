Kurz nach Mitternacht am Montagmorgen verlässt Hubertus K. aus München ein Verbindungshaus in der Neuen Schloßstraße in Heidelberg. Das ist das letzte Mal, dass er von seinen Freunden gesehen wird: Seitdem ist der 23-Jährige spurlos verschwunden.

Hubertus war in der Nacht auf den 4. November mit Freunden in der Heidelberger Altstadt unterwegs. Kurz nach Mitternacht verschwindet der Student – angetrunken, aber noch mobil und in der Lage sich zu orientieren.

Hubertus Handy ist aus

Im Moment weiß die Polizei noch nicht viel mehr. Hubertus ist auf seinem Handy nicht erreichbar, hat kein Auto, das Gepäck des 23-Jährigen liegt bei seiner Freundin in Heidelberg. Die Polizei sucht jetzt dringend Leute, die etwas zu Hubertus Verschwinden sagen können. Denn die Polizei schließt nicht aus, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise darauf, dass der Student sich etwas antun wollte, gibt es im Moment nicht. Auch eine lebensbedrohliche Krankheit hatte Hubertus nicht.

So sah Hubertus bei seinem Verschwinden aus

Als Hubertus K. das letzte Mal gesehen wurde, hatte er eine braune Jacke an. Dazu trug er ein hellblaues Hemd, beige Hosen, blaue Schuhe und ein „Verbindungsband“ - eine Art „Schärpe“, die ihn als Mitglied einer Studentenverbindung ausweist.

Wer irgendetwas zum Verschwinden des Studenten sagen kann, soll sich bitte über den Polizeinotruf 110 melden – oder an den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg Telefon 0621/174-4444 wenden.