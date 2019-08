Der Brexit zieht sich in die Länge und die Briten runter: Das belegen neue Studien, nach denen Depressionen, Angstzustände und Aggressionen in der britischen Bevölkerung seit dem EU-Referendum 2016 stark zugenommen haben. Und der Streit über die EU-Mitgliedschaft wird demnach nicht nur in den Wohnzimmern ausgetragen, auch in britischen Schlafzimmern herrscht eine Brexit-Flaute. Symptome zeigen sich in Form von Konzentrationsschwäche, Nervosität, bis hin zur Depression und dem Gefühl von Wert- und Machtlosigkeit.

SWR3 Beziehungsshow: Streit Kann Streit krank machen? Wer sich mit seinem Partner streitet, sagt auch gerne mal „Ich hab Stress mit meinem Freund“. Und da ist mehr Wahres dran, als man vielleicht im ersten Moment vermuten würde – zumindest aus gesundheitlicher Sicht. Aber was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir streiten? mehr...

Eine Untersuchung der London School of Economics hat seit dem Referendum 2016 einen deutlichen Anstieg von emotionalem Stress und Angstzuständen innerhalb der britischen Bevölkerung festgestellt. Betroffen sind größtenteils die Leute, die sich für den Verbleib in der Europäischen Union ausgesprochen haben.

Aus Zukunftsangst wird Beziehungskiller

Das konnte die nordenglische Universität in Warwick nur bestätigen: Ein Großteil der Wähler, die für den Verbleib in der EU gestimmt haben, würde unter dem „Brexit-Blues“ leiden, so die Studie der Universität, an der über 35.000 Briten teilnahmen. Und der Blues mache auch vor den britischen Schlafzimmern nicht halt.

Auch Beziehungen und Ehen gehen in die Brüche

ARD-Standbild

Der Online-Datingdienst eHarmony hat herausgefunden, dass 1,6 Millionen in Großbritannien lebende Menschen eine Beziehung aufgrund des EU-Referendums beendeten. Paartherapien nehmen zu und Therapeuten bestätigen, dass der Brexit immer öfter einen Keil zwischen Paare treibt. Das Ergebnis: Zum Brexit-Blues gesellt sich der Trennungsschmerz.

Und während die Scheidungsrate mit jeder misslungenen Brexit-Debatte zunimmt, fällt zeitgleich nicht nur das Pfund, sondern auch die Geburtenrate. Das verzeichnete letzte Woche die britische Zeitung Daily Mail.