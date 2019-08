Das Saarland und die Westpfalz sind für die Zukunft nicht gut aufgestellt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Zusammenarbeit mit vier Hochschulen.

IW: Regionen die Schulden erlassen

Demnach gibt es Probleme in weiteren 17 Regionen von 96 in Deutschland. Von den anderen Regionen sind elf in den ostdeutschen Bundesländern, vier in Nordrhein-Westfalen entlang der Ruhr sowie die Regionen Bremerhaven und der Osten Schleswig-Holsteins.

„Die betroffenen Länder sollten Schuldenerlasse für die Kommunen in Betracht ziehen, damit diese wieder handlungsfähig werden“, schlägt IW-Direktor Michael Hüther vor. Darauf hofft auch der Oberbürgermeister von Pirmasens. Er sagte im SWR: „Wenn man das jetzt nicht tut, wird man eine historische Chance für die Kommunen vergeben.“

Zugausfälle sind eines der Kriterien für benachteiligte Regionen in der Studie (Symbolbild). picture alliance/Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Außerdem sollten laut IW die Bildungsangebote verbessert und das Netz ausgebaut werden. Das gilt sowohl für das Schienen- als auch das Mobilfunknetz.

Die Regionalpolitik muss jetzt dringend gegensteuern, sonst werden die gesellschaftlichen Spannungen zunehmen und es kann zu gefährlichen Abwärtsspiralen kommen. IW-Chef Michael Hüther

Für die Untersuchung haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwölf in Zahlen messbare Indikatoren festgelegt. Unter anderem gab es die Kategorien Arbeitslosenquote, Kaufkraft, Durchschnittsalter der Bevölkerung, Geburtenrate, Verschuldung und Breitbandversorgung.

Wirtschaftlich schlecht geht es vor allem Duisburg/Essen, Emscher-Lippe und Bremerhaven. Ostdeutschland hingegen habe vor allem ein Demografie-Problem. In der Studie heißt es: „Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Lausitz-Spreewald, Oberlausitz-Niederschlesien sowie Ost- und Südthüringen weisen ein hohes Durchschnittsalter der Bevölkerung auf, das in den vergangenen Jahren auch noch überproportional gestiegen ist.“

Drei Schülerinnen auf dem Heimweg: Laut der aktuellen Studie soll in den benachteiligten Regionen in die Bildung investiert werden. picture alliance/Stephanie Pilick/dpa

Digitale Infrastruktur in ostdeutschen Regionen Neuland

In allen Regionen gibt es Probleme bei der Infrastruktur. Die drei westdeutschen Regionen Emscher-Lippe, Trier und Westpfalz haben außerdem besonders hohe Verschuldungsquoten in privaten Haushalten. In den ostdeutschen Regionen Altmark, Magdeburg und Halle/Saale ist die digitale Infrastruktur offenbar noch Neuland.

Die Regionen nach Ost und West oder Stadt und Land aufzuteilen, greife zu kurz, heißt es. Dringender Handlungsbedarf bestehe hier wie dort.