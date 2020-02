Laut der Polizei gab es nur wenige neue Schäden durch Sturmtief „Sabine“. Im Nordschwarzwald sind allerdings noch einige Straßen rund um Freudenstadt und Calw gesperrt. Ebenso im Kreis Reutlingen. In Grafenberg hat der Sturm ein Teil eines Solardachs von einem Hausdach gefegt.

„Sabine“ ist noch nicht durch

In Hamburg-Altona fahren die ersten Fernzüge wieder. picture alliance/Daniel Bockwoldt/dpa

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bleibt es auch am Dienstag noch gebietsweise stürmisch. Das Forstministerium rät nach wie vor, nicht im Wald spazieren zu gehen. Und: Zugreisende müssen weiterhin mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

Auf der Seite der Deutschen Bahn heißt es, man erwarte ab Dienstag einen weitgehend normalen Betrieb. Einzelne Sperrungen gibt es dennoch: Im Südwesten sind davon zum Beispiel die Strecke zwischen Tuttlingen und Singen betroffen. Sie soll ab Dienstagmittag wieder befahrbar sein. Bis dahin gibt es Ersatzbusse. Auch könnten einzelne IC-Züge zwischen Stuttgart und Tuttlingen entfallen.

Für weitere Infos hat die Bahn eine kostenfreie Hotline eingerichtet, die unter der Nummer 08000 99 66 33 zu erreichen ist. Bereits gekaufte Tickets können innerhalb der nächsten Woche flexibel genutzt werden, auch wenn sie zuggebunden sind.

Flugausfälle in Stuttgart und Frankfurt

Auch Flugreisende müssen mehr Geduld mitbringen: An den Flughäfen Stuttgart, Frankfurt und München sind schon am Sonntag Starts und Landungen ausgefallen. Auch für Dienstag wurde vor Verspätungen und Ausfällen gewarnt. Gleiches gilt für die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn.

Verletzte im Saarland

In Freiburg stürzte ein Baugerüst um. picture alliance/Patrick Seeger/dpa

In Saarbrücken wurden am Montag zwei Fußgänger durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt – einer schwebt immer noch in Lebensgefahr.

Rund um Kaiserslautern sind Straßen gesperrt, weil Bäume die Fahrbahn blockieren. Die Polizei und die Feuerwehren in Rheinland-Pfalz und im Saarland waren im Dauereinsatz.

Höchste Warnstufe im Schwarzwald

Für große Teile von Deutschland hatte der DWD die zweithöchste Unwetterstufe herausgegeben. In einigen Regionen des Schwarzwaldes galt zwischenzeitlich sogar die höchste der vier Warnstufen. Am Feldberg standen deswegen die Lifte still: „Am Montag werden aufgrund des Sturmtiefs alle Lifte geschlossen bleiben“, twitterte der Liftverbund Feldberg. Ob die Lifte am Dienstag wieder in den Betrieb gehen, ist derzeit noch nicht klar.

Flugzeug überquert Atlantik in Rekordzeit

Die Wetterlage sorgte trotz all der Ausfälle auch für einen neuen Rekord: Angetrieben durch den Sturm „Sabine“ schaffte ein Flugzeug der British Airways es in vier Stunden und 56 Minuten von New York nach London Heathrow. Das berichtet das Portal Flightradar24. Die durchschnittliche Reisedauer auf der Strecke über den Atlantik beträgt mit einer Boeing 747 normalerweise sechs Stunden und 13 Minuten.

Schneller als die British-Airways-Maschine war bisher nur die Concorde. Der Überschalljet schaffte diese Strecke 1996 in unter drei Stunden. Der Betrieb der Concorde wurde 2003 eingestellt.