In Hamburg-Altona fahren die ersten Fernzüge wieder. picture alliance/Daniel Bockwoldt/dpa

Langsam zieht Orkan „Sabine“ aus Deutschland ab – und für viele geht es jetzt ans Aufräumen. Heruntergestürzte Dachziegel, umgestürzte Bäume und zerbeulte Autos: Wie hoch der Schaden ist, lässt sich noch nicht beziffern.

Die Bahn hat am Montagvormittag mitgeteilt, dass der Fernverkehr im Norden schon wieder rollt – nur im Süden sei die Situation noch zu angespannt, hier werden die Fernzüge erst einmal nicht fahren. Und auch der Regio-Verkehr in Baden-Württemberg rollt später und langsamer an, als angekündigt. Teilweise gibt es hier auch in der Nacht zu Dienstag noch Einschränkungen.

Aktuelle Warnungen Der Deutsche Wetterdienst informiert laufend über die Warnsituation in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Flugausfälle in Stuttgart und Frankfurt

An den Flughäfen wurden Verbindungen gestrichen. picture alliance/Silas Stein/dpa

Auch Flugreisende müssen mehr Geduld mitbringen: An den Flughäfen Stuttgart, Frankfurt und München sind schon am Sonntag Starts und Landungen ausgefallen. Auch für Montag wurden Flüge abgesagt. Gleiches gilt für die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn. Die Airline Eurowings hat ihren Betrieb für die Dauer des Sturms fast vollständig eingestellt, Reisende sollten sich vorab im Internet informieren, ob ihre Flüge planmäßig stattfinden.

Verletzte im Saarland

In Freiburg stürzte ein Baugerüst um. picture alliance/Patrick Seeger/dpa

In Saarbrücken wurden zwei Fußgänger durch einen umstürzenden Baum schwer verletzt – einer schwebt immer noch in Lebensgefahr. Rund um Kaiserslautern sind Straßen gesperrt, weil Bäume die Fahrbahn blockieren. Die Polizei und die Feuerwehren in Rheinland-Pfalz und im Saarland waren im Dauereinsatz.

Auch in Baden-Württemberg müssen Pendler und Reisende viel Geduld aufbringen. Vor allem in Südbaden gab es die Empfehlung, Kinder nicht zur Schule zu schicken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) teilte mit, dass die Orkanböen auf dem Feldberg Geschwindigkeiten von mehr als 170 Stundenkilometer hatten.

Höchste Warnstufe im Schwarzwald

Für große Teile von Deutschland hat der DWD die zweithöchste Unwetterstufe herausgegeben. In einigen Regionen des Schwarzwaldes gilt sogar die höchste der vier Warnstufen. Am Feldberg stehen deswegen die Lifte still: „Am Montag werden aufgrund des Sturmtiefs alle Lifte geschlossen bleiben“, twitterte der Liftverbund Feldberg.

„Wir bitten die Warnungen und Empfehlungen des Deutschen Wetterdienstes zu beachten“, heißt es. Wie lange der Skibetrieb auf dem höchsten Berg in Baden-Württemberg ausgesetzt bleibt, ist im Moment noch nicht abzusehen. Der Sturm soll zwar schwächer werden, es soll aber noch bis kommende Nacht sehr windig bleiben.

Flugzeug überquert Atlantik in Rekordzeit

Die Wetterlage sorgte trotz all der Ausfälle auch für einen neuen Rekord: Angetrieben durch den Sturm „Sabine“ schaffte ein Flugzeug der British Airways es in 4 Stunden und 56 Minuten von New York nach London Heathrow. Das berichtet das Portal Flightradar24. Die durchschnittliche Reisedauer auf der Strecke über den Atlantik beträgt mit einer Boeing 747 normalerweise 6 Stunden und 13 Minuten.

Schneller als die British-Airways-Maschine waren bisher nur die Concorde. Der Überschalljet schaffte diese Strecke 1996 in unter drei Stunden. Der Betrieb der Concorde wurde 2003 eingestellt.