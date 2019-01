„Er trug Uniform. Du hast ihm zum Abschied ein Lächeln geschenkt. Jetzt sucht er dich – wir helfen.“ Das ist dann wohl eine Fahndung der etwas anderen Art. Die Polizei Berlin veröffentlichte diesen Aufruf gestern in ihrer Instagram-Story.

„Du gehst unserem Kollegen nicht mehr aus dem Kopf“

Weiter heißt es dort: „Du warst gestern 16:30 Uhr am U-Bhf Halleschen Tor & hast unseren Kollegen nach dem Weg gefragt? Wenn das du warst, melde dich bitte per DM. Du gehst unserem Kollegen nicht mehr aus dem Kopf.“ DM steht hier für „Direct Message“ – also per privater Nachricht. Intelligentes Social-Media-Marketing, irgendwie süß, oder doch gruseliges Stalking? Über genau diese Frage wird jetzt in den sozialen Medien diskutiert.

Screenshot Instagram-Story Polizei Berlin

Im Netz berichten Frauen von ähnlichen Situationen

Dass die Polizei einen Dating-Aufruf über ihren offiziellen Account startet, sehen viele Nutzer kritisch. Einige Frauen berichten von Situationen mit der Polizei, die sie als unangemessen empfunden haben. Eine Nutzerin schreibt auf Twitter:

Für einige Nutzer hat das Verhalten der Polizei einen ganz klaren Namen: Stalking. Auf Instagram postet eine Userin einen Screenshot der Polizei und schreibt dazu: „Stalking wird oft romantisiert und als Eroberung zugunsten des Täters missinterpretiert.“

Polizei distanziert sich von Stalking-Vorwürfen

Die Social-Media-Managerin der Polizei Berlin, Yvonne Tamborini, distanzierte sich gegenüber dem SWR von dem Vorwurf des Stalkings. Auch die auf Twitter entbrannte Verbindung zur #Metoo-Debatte sei für sie nicht nachvollziehbar.

Die Intention der Berliner Polizei sei gewesen, einem Kollegen in einer „Herzenssache“ zu helfen: „Das Lächeln ging von der Dame aus. Als der Kollege nach Hause kam hat er gemerkt, dass sein Herz gebummert hat.“ Sonst erhalte die Polizei häufig vergleichbare Anfragen von Privatpersonen per Nachricht über die sozialen Netzwerke. Dort würden Menschen sich offenbar nach attraktiven Beamtinnen und Beamten erkundigen.

Die Berliner Polizei betont, dass es sich bei der Dating-Anfrage via Instagram-Story um eine einmalige Sache handelt. In Zukunft müssen die Beamten also wieder eigene Wege zu ihrem Liebesglück finden.

War der Dating-Aufruf erfolgreich?

Auf die Frage, ob der verliebte Polizist aus der Insta-Story seine Herzensdame gefunden, antwortet Tamborini: „Dazu werden wir schweigen. Das war die Abmachung.“