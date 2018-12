Am Final-Freitag gleich dreimal die Chance auf das perfekte Weihnachtsgeschenk für dich und deinen Partner – zwischen 5 und 9 Uhr in der SWR3-Morningshow. Last-Minute! Ihr geht per Schiff auf große Fahrt nach Schweden und Norwegen und erlebt an Bord unter anderem Die Fantastischen Vier, Johannes Oerding, Fools Garden live.