Der „Mishtenur“ ist ein etwa 50 Meter hoher Hügel südöstlich von Kobane. Im Oktober 2014, während der monatelangen Schlacht der kurdischen YPG-Miliz gegen den „Islamischen Staat“ (IS), wurde er berühmt: Die junge kurdische Kämpferin Arin Mirkan soll sich dort in aussichtloser Lage in die Luft gesprengt haben – gemeinsam mit rund einem Dutzend IS-Kämpfer.

Heute dient der Hügel nahe der türkischen Grenze US-Truppen als Aussichtsposten: 100 bis 150 Navy-Seals und Angehörige anderer Spezialeinheiten haben dort ihr Lager aufgeschlagen. Die türkische Armee weiß das natürlich.

US-Truppen erwogen, zurück zu schießen

Umso heikler ist das, was am Freitagabend passiert ist: Türkische Einheiten feuerten mit großkalibrigen Haubitzen in Richtung des Hügels. Einer von drei Einschlägen soll nur etwas über 200 Meter neben der US-Stellung eingeschlagen sein. 200 Meter sind bei großen Geschossen eine eher kleine Entfernung: Der Donner trifft einem wie eine Ohrfeige, die Druckwelle des Einschlags kann man fast spüren und fragt sich, wie nah einem wohl der nächste Treffer kommt.

Die US-Truppen hätten kurzfristig erwogen, zurück zu feuern, berichtet der Newsweek-Korrespondent und Militärfachmann James La Porta. Dann hätten sie sich aber zurückgezogen, nachdem die Türken das Feuer eingestellt hätten:

Eine Warnung an die USA?

Ein Artilleriegefecht zwischen zwei NATO-Mitgliedern? Fakt ist wohl: Die Türken wussten, wo die US-Truppen sich aufhielten. Die USA haben zwar der Türkei grünes Licht für ihren Einmarsch gegeben. Viele sagen, sie haben damit ihre kurdischen Verbündeten der Türkei ausgeliefert.

Für die Türkei sind die Kämpfer der YPG – einer Tochterorganisation der türkisch-kurdischen PKK – Terroristen. Wohl um den Eindruck des Verrats zu zerstreuen, schlägt US-Präsident Donald Trump seit einigen Tagen scharfe Töne an und droht der Türkei, sie wirtschaftlich zu vernichten, falls sie es im Kampf gegen die feindlichen Kurden übertreibt. War der Beschuss also eine Warnung an die USA?

Die USA werfen der Türkei jedenfalls vor, sie habe ihre Truppen absichtlich beschossen und drohen auch am Samstag: „Jeder ist sich voll bewusst, dass wir uns als US-Militär das Recht auf Selbstverteidigung vorbehalten.“

War es doch anders?

Die Türkei beschreibt die Sache etwas anders: Sie habe auf eine kurdische Stellung geschossen, die von türkischer Seite aus gesehen hinter dem Mishtenur liegt. Ihre Stellungen auf türkischer Seite seien von den Kurden beschossen worden und hätten darauf geantwortet.

Der türkische Militärjournalist Kasim Ileri hat die Lage grafisch so dargestellt:

Demnach wären die kurdische Feuerstellung und der US-Posten gefährlich nahe beieinander gelegen. Und er fragt in seinem Tweet: „Wussten die US-Truppen, dass die YPG von einem Posten nahe dem ihren in die Türkei gefeuert haben?“

Klar ist: Die Nato-Partner USA und Türkei kommen sich bei der Offensive gefährlich nahe – und stehen dabei auf unterschiedlichen Seiten.