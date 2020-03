15.3.2020, 23:01 Uhr – Außenminister Maas warnt vor Auslandsreisen

Außenminister Heiko Maas (SPD) warnt vor Auslandsreisen. „Von nicht notwendigen Reisen in das Ausland raten wir derzeit ab“, schreibt Maas auf Twitter. „Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können, ist in vielen Destinationen derzeit hoch.“

15.3.2020, 22:38 Uhr – Scholz zu Produktion von Schutzausrüstung: „Wir können noch viel mehr machen.“

Die Bundesregierung denkt nach Angaben von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) darüber nach, die Produktion von Schutzausrüstung anzukurbeln. „Wir denken darüber nach, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen“, sagt der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ARD. „Wir können noch viel mehr machen“, fügt er angesichts des Bedarf an medizinischer Schutzausrüstung hinzu.

15.3.2020, 22:05 Uhr – Alle norddeutschen Küstenländer sperren Inseln für Touristen

Alle norddeutschen Küstenländer sperren ab Montag ihre Inseln in der Nord- und Ostsee für Touristen. Darauf hätten sich die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen am Sonntag verständigt, wie die Staatskanzlei in Schwerin mitteilte.

15.3.2020, 22:00 Uhr – US-Notenbank Fed senkt Leitzins im einen Prozentpunkt

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins überraschend um einen Prozentpunkt gesenkt - auf einen Bereich von 0 bis 0,25 Prozent. Grund ist die Corona-Pandemie. Außerdem kündigte die Fed an, die Wirtschaft mit einem 700 Milliarden Dollar schweren Anleihenkaufprogramm anzukurbeln. Banken sollen Notfallkredite gewährt werden. Eigentlich hätte die nächste Entscheidung der Fed erst am kommenden Mittwoch angestanden.

15.3.2020, 22:00 Uhr – CSU-Chef Söder: Bayern wird wegen Corona-Krise Katastrophenfall ausrufen

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ausrufung des Katastrophenfalls im Freistaat angekündigt. Man werde das tun, weil man eine einheitliche Strategie unter einer einheitlichen Führung brauche, sagte Söder am Sonntagabend im BR Fernsehen.



Mit der Ausrufung des Katastrophenfalls sind in erster Linie organisatorische Fragen verbunden. Diese seien notwendig, damit das Land im Kampf gegen das Coronavirus entsprechende Maßnahmen ergreifen könne, hieß es in Regierungskreisen. Der Katastrophenfall soll zunächst für 14 Tage gelten.

15.3.2020, 20:30 Uhr – Robert-Koch-Insitut: Zahl der Infektionen in Deutschland steigt schnell weiter

In Deutschland steigt die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus weiter. Das Robert-Koch-Institut meldet derzeit 4.838 Fälle, das sind gut tausend mehr als gestern. Die Zahl der Todesfälle wird mit zwölf angegeben. Besonders in Italien verbreitet sich das Virus nach wie vor schnell. Dort ist die Zahl der Todesfälle innerhalb eines Tages um 25 Prozent gestiegen. Sie wird jetzt mit mehr als 1.800 angegeben. Die Versorgungslage in den Risikogebieten in Norditalien wird immer schwieriger.

15.3.2020, 19:00 Uhr – Pressekonferenz von Innenminister Horst Seehofer: „Grenzen werden wegen Corona-Pandemie teilweise geschlossen“

Ab morgen früh 8:00 Uhr gibt es verschärfte Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich, der Schweiz, Österreich, Luxemburg und Dänemark. Das hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auf einer Pressekonferenz mitgeteilt.

Warenverkehr und Berufspendeln soll weiter möglich sein. Ausländer, die ohne triftigen Grund nach Deutschland einreisen wollen, müssen damit rechnen, abgewiesen zu werden. Wie lange es diese Kontrollen geben wird, ließ Seehofer offen. Er teilte weiter mit, dass ein Krisenstab der Bundesregierung am Montag darüber berät, ob Deutsche aus dem benachbarten Ausland zurückgeholt werden sollen.

15.3.2020, 17:09 Uhr – Robert-Koch-Institut erklärt Kalifornien, Washington und New York zum Risikogebiet

Das Robert-Koch-Institut hat erstmals mehrere US-Bundesstaaten zu Corona-Risikogebieten erklärt. Auf der Liste stehen jetzt auch Kalifornien, Washington und New York.

15.3.2020, 16:54 Uhr – Handelsverband: Versorgung deutscher Verbraucher ist sichergestellt

Der Handelsverband Deutschland sieht die Versorgung mit Lebensmitteln trotz der Corona-Krise gewährleistet. Es sei zwar nicht ausgeschlossen, dass es bei dem einen oder anderen Produkt Engpässe geben könnte – das liege aber an der erhöhten Nachfrage und den damit verbundenen Anforderungen an die Lieferanten. Das sagt der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands, Stefan Genth. Er appelliert an die Verbraucher, bedarfsgerecht einzukaufen und nicht zu hamstern.

15.3.2020, 16:33 Uhr – Lufthansa holt mit Sonderflügen Passagiere zurück

Die Lufthansa will mit 15 Sonderflügen Urlauber aus der Karibik und von den Kanaren zurückholen. Das teilte ein Sprecher der Airline mit. Bis zu 4.000 Touristen sollen zurück nach Deutschland geflogen werden.



Es handele sich um Menschen, die wegen der Reisebeschränkungen durch die Corona-Krise sonst nicht hätten zurückkehren können. Neben Feriengästen von den Inseln seien das auch Kreuzfahrtpassagiere.



Mehrere Reedereien und Touristikunternehmen hätten die Lufthansa beauftragt. Abflugorte sind Teneriffa, Punta Cana und Barbados. Zielflughäfen sind Frankfurt, München, Hamburg und Berlin.

15.03.2020, 13:01 Uhr – Stuttgarter Innenminister fordert Schließung der Grenze zu Frankreich

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) fordert nachdrücklich die Schließung der Grenze zu Frankreich, um die Verbreitung des Coronavirus einzuschränken. An erster Stelle stehe der Schutz der Bevölkerung vor einer Infektion, teilte Strobl am Sonntag mit. Die an Baden-Württemberg grenzende französische Region Grand Est (Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne) gilt als Risikogebiet.

15.3.2020, 12:54 Uhr – Deutsche Bahn schränkt Regionalverkehr ein

Die Deutsche Bahn wird in den nächsten Tagen ihren Regionalverkehr deutlich einschränken. Damit reagiert das Unternehmen auf die geringe Zahl an Fahrgästen als Folge der Coronavirus-Krise, wie eine Sprecherin sagte. Außerdem würden in den Regionalzügen bis auf weiteres die Fahrkarten nicht mehr kontrolliert. Dies geschehe zum Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitern, sagte die Sprecherin.

15.3.2020, 12:25 Uhr – Frankreich schließt wegen Coronavirus alle Skigebiete

In Frankreich sollen am Sonntagnachmittag alle Skigebiete geschlossen werden. „Die Skisaison endet heute. Alle Betreiber haben in der vergangenen Nacht entsprechende Anweisungen von ihrer jeweiligen Organisation erhalten“, teilte der nationale Verband der Skiliftbetreiber Domaines skiables de France (DSF) über Twitter mit. Die Schließung soll um 17.00 Uhr erfolgen.

15.3.2020, 12:08 Uhr – Österreich fährt öffentliches Leben auf Notbetrieb herunter

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat für das ganze Land „Ausgangsbeschränkungen“ angeordnet. Das meldet die Nachrichtenagentur APA. Fürs erste gebe es nur noch drei Gründe, das Haus zu verlassen: Um arbeiten zu gehen, notwendige Einkäufe zu machen und um anderen zu helfen. Außerdem sollen sich nicht mehr als fünf Menschen versammeln dürfen. Auch Sport- und Spielplätze werden geschlossen.

15.3.2020, 11:52 Uhr – Iran meldet zahlreiche Neuinfektionen und Todesfälle

Im Iran sind mittlerweile 13.938 Infektionen bekannt, das sind 1209 mehr als am Vortag, wie die Gesundheitsbehörden mitteilen. Die Zahl der Todesfälle steigt um 113 auf 724.

15.3.2020, 11:48 Uhr – Frankreich schränkt Fernverkehr ein

Frankreich will den Langstreckenverkehr mit Zügen, Autos und Flugzeugen einschränken, um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu bremsen. Der Langstreckenverkehr werde in den kommenden Tagen „schrittweise verringert“, sagte Umweltministerin Elisabeth Borne. Ziel sei es, den Langstreckenverkehr auf das „Allernötigste“ zu reduzieren, einen sofortigen Stopp solle es nicht geben, damit „jeder nach Hause zurückkehren“ könne.

15.3.2020, 11:45 Uhr – Neunter Todesfall in Deutschland

In Bayern ist ein weiterer Mensch einer Infektion mit dem Coronavirus erlegen. Es handele sich um eine 86-jährige Frau aus einem AWO-Seniorenheim, die am Freitag mit Atemnot in das Kemptener Klinikum eingewiesen wurde, bestätigte die AWO Schwaben der Nachrichtenagentur dpa. Das Gesundheitsamt Kempten habe das Heim darüber informiert, dass die Erkrankung und der Tod der Frau durch eine Infektion mit dem Virus verursacht wurde.

15.3.2020, 9:49 Uhr – Ostermesse des Papstes ohne Besucher

Die Osterfeierlichkeiten im Vatikan werden in diesem Jahr ohne Besucher begangen. Dasselbe gelte für alle liturgischen Feiern der Karwoche, wie der Vatikan mitteilte. Auch die Messen des Papstes in der kommenden Woche werden weiter nur im Livestream übertragen. Vergangenen Mittwoch war die wöchentliche Ansprache des Papstes bei der Generalaudienz erstmals nur als Video im Internet und über katholische Fernsehsender verbreitet worden. Mit dieser Maßnahme entspricht der Vatikan dem in Italien geltenden Versammlungsverbot, das Ansteckungen mit dem Coronavirus verhindern soll. Üblicherweise kommen zum sonntäglichen Angelus-Gebet und zur Generalaudienz Zehntausende Pilger und Besucher aus aller Welt auf dem Petersplatz zusammen.

15.3.2020, 8:05 Uhr – Netanyahu-Prozess wird um zwei Monate verschoben

Der Beginn des Korruptionsprozesses gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu wird um rund zwei Monate verschoben. Eigentlich für den 17. März angesetzt, soll der Prozess nun voraussichtlich am 24. Mai beginnen. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem 70-Jährigen Betrug und Untreue sowie Bestechlichkeit vor. Es geht um den Verdacht der Beeinflussung von Medien, angeblich krumme Deals mit Unternehmen und Luxusgeschenke befreundeter Geschäftsleute im Gegenzug für politische Gefälligkeiten. Der Regierungschef hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Netanyahu hatte am Samstagabend massive Einschränkungen von Freizeitaktivitäten bekanntgegeben, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern.

15.3.2020, 7:38 Uhr – Trump will Tübinger Impfstoff für USA sichern

Zwischen den USA und Deutschland gibt es laut Welt am Sonntag eine Auseinandersetzung wegen eines möglichen Corona-Impfstoffs. Die Zeitung berichtet unter Berufung auf Regierungskreise, US-Präsident Donald Trump biete Wissenschaftlern des Tübinger Unternehmens Curevac hohe Summen. Damit wolle er sie in die USA locken beziehungsweise das Medikament exklusiv für sein Land sichern. Trump tue alles, um einen Impfstoff für die USA zu bekommen. „Aber eben nur für die USA“, hieß es demnach in der Bundesregierung. Curevac arbeitet mit dem bundeseigenen Paul-Ehrlich-Institut an der Herstellung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus. Vertreter der Bundesregierung verhandeln dem Bericht zufolge nun mit dem Unternehmen.

15.3.2020, 5:44 Uhr – Argentinien schränkt Einreise stark ein

Argentinien untersagt Ausländern, die in den vorangegangenen 14 Tage in einem von der Pandemie betroffenen Land gewesen sind, die Einreise. Offen bleibt, welche Länder gemeint sind. In dem südamerikanischen Land sind bislang 45 Infektionen registriert worden.

15.3.2020, 5:12 Uhr – Einreisende müssen in Australien in Isolierung

Australien ordnet eine 14-tägige Selbstisolierung aller Passagiere an, die aus dem Ausland kommen. Die Maßnahme solle ab Sonntag Mitternacht gelten, kündigte Ministerpräsident Scott Morrison an. Für alle Kreuzfahrtschiffe, die von ausländischen Häfen kommen, gilt ein Anlegeverbot von 30 Tagen.

15.3.2020, 3:29 Uhr – Spanien applaudiert denen, die helfen

In Spanien haben Tausende Menschen am Samstagabend Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Sanitäterinnen und Sanitäter und andere Helfende in der Krise gefeiert. In Madrid waren minutenlang Beifall und Rufe fast in der ganzen Stadt zu hören. Auto- und Busfahrende hupten. Der per Whatsapp und im Netz verbreitete Aufruf zu der Aktion wurde nach Medienberichten auch in vielen anderen Teilen des Landes befolgt. Nach Italien ist Spanien das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land in Europa. Mehr als 6.000 Menschen haben sich angesteckt. Die Regierung hat wegen der Pandemie eine landesweite Ausgangssperre verhängt.

15.3.2020, 1:11 Uhr – Frankreich schließt Restaurants und Cafés

Wegen der Corona-Krise schließt Frankreich alle nicht lebensnotwendigen öffentlichen Orte. Unter anderem Restaurants, Bars und Läden dürfen seit Mitternacht nicht mehr offen sein. Das kündigte Frankreichs Premier Èdouard Philippe an. Lebensmittelgeschäfte, Banken und Apotheken dürfen demnach aber weiter öffnen. Auch die Kommunalwahl finde statt, allerdings unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. In Frankreich gelte damit jetzt die höchste Stufe im Kampf gegen Epidemie.

15.3.2020, 0:05 Uhr – Berliner Polizei schließt Kneipen

Die Berliner Polizei ist die Kneipen der Hauptstadt abgefahren und hat sie wegen der Coronavirus-Epidemie geschlossen. In Neukölln gingen Polizisten von Bar zu Bar und baten die Kellner darum, alle Gäste hinauszubitten. Ebenso wurden in Wedding Eckkneipen nach und nach geschlossen. Über Twitter bat die Polizei um Verständnis und berichtete, dass es in fast allen Fällen keine Probleme gab.

14.3.2020, 20:35 Uhr – Weltweit mehr als 150.000 Infektionen

Weltweit haben sich bisher mehr als 150.000 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Das hat die Johns-Hopkins-Universität in den USA bekannt gegeben. Die Zahl der Toten durch die Lungenkrankheit Covid-19 gibt sie derzeit mit 5.600 an. Am stärksten betroffen ist nach wie vor China, gefolgt von Italien, dem Iran, Südkorea, Spanien und Deutschland. Nach Angaben der US-Universität gibt es in Deutschland 4.174 bestätigte Fälle der Krankheit.

14.3.2020, 17:47 Uhr – Bundesregierung warnt vor Fake-News

Die Bundesregierung warnt angesichts der Corona-Krise vor Falschnachrichten. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schrieb auf Twitter, es sei falsch, dass die Bundesregierung bald massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen würde. Auch beim Kommunikationsdienst Whatsapp kursieren Falschmeldungen – zum Beispiel eine Sprachnachricht, in der eine Frau von angeblichen Ergebnissen der Universität Wien berichtet. Nach denen würde Ibuprofen die Symptome einer Corona-Infektion verschlimmern. Die Uni Wien distanziert sich davon. Bisher gebe es keine gesicherten Erkenntnisse darüber, wie sich Ibuprofen auf die Infektion auswirkt. Einige Experten und Politiker warnen trotzdem vor der Einnahme von Ibuprofen, wie der französische Gesundheitsminister Olivier Véran.

14.3.2020, 16:22 Uhr – Europa-Park Rust schließt Wasserwelt Rulantica

Die Corona-Krise belastet auch den Europa-Park in Rust (Ortenaukreis): Die erst Ende November 2019 eröffnete Wasserwelt Rulantica wird von Montag an geschlossen. Das teilte die Betreiberfamilie Mack mit. Grund für die Entscheidung seien die „dynamischen Entwicklungen hinsichtlich des Coronavirus“. Die Sicherheit und Gesundheit der Gäste habe stets höchste Priorität, schreiben die Verantwortlichen in einem Facebook-Post. Der Park hatte vor, nach der Winterpause am 28. März wieder für die Besucher zu öffnen.

14.3.2020, 14:55 Uhr – Spanien will landesweite Ausgangssperre

Nach Italien will auch Spanien eine landesweite Ausgangssperre verhängen. Die Regierung weist die Menschen in Spanien in ihrem Entwurf für das entsprechende Dekret an, zuhause zu bleiben. Ausnahmen seien nur Notfälle, wenn Menschen Lebensmittel und Medikamente einkaufen müssten oder zur Arbeit müssten. Schon gestern hatte die Regierung in Madrid angekündigt, heute formell den Notstand auszurufen.

14.3.2020, 13:34 Uhr – Spahn warnt vor Fake News

Das Bundesgesundheitsministerium warnt bezüglich der Corona-Pandemie vor Falschinformationen und Panikmache im Internet. Es stimme nicht, dass die Regierung das öffentliche Leben bald noch mehr einschränke, schrieb das Ministerium auf Twitter. Die Bürger sollten mithelfen, die Verbreitung dieser Falschnachrichten zu stoppen.

14.3.2020, 11:47 Uhr – Rückkehrer sollen zwei Wochen in freiwillige Quarantäne

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Rückkehrern aus Italien, der Schweiz und Österreich dazu aufgerufen, freiwillig in Quarantäne zu gehen. „Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie 2 Wochen zu Hause – unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht“, schrieb Spahn auf Twitter. Wer nach seinem Aufenthalt in einem Risikogebiet insgesamt 14 Tage zuhause war und nicht krank geworden ist, könne wieder nach draußen gehen.

14.3.2020, 10:58 Uhr – Merkel: Auch Familienveranstaltungen vermeiden

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat jeden Einzelnen dazu aufgerufen, mit dem eigenen Verhalten die Menschen zu schützen, die an einer Vorerkrankung leiden. Weil die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten noch dauern werde, sei es wichtig, soziale Kontakte weitgehend einzustellen, „wo immer das möglich ist“, sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. „Jeder und jede kann mit seinem und ihrem persönlichen Verhalten dazu beitragen, dass sich die Geschwindigkeit, in der Menschen infiziert werden, so verlangsamt, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird“, sagte die Kanzlerin. Die Bürger sollten Veranstaltungen meiden, die nicht notwendig seien – bis hinein ins familiäre Umfeld. „Wir helfen damit ganz konkret Menschen und können Solidarität in der Gesellschaft zeigen.“

14.3.2020, 9:38 Uhr – Google entwickelt Corona-Gefahr-Seite

Google entwickelt eine Website um Bürgern mit Corona-Angst zu helfen. Mit dem Tool sollen sie besser abschätzen können, ob ein Test auf das neuartige Virus notwendig ist. Die Entwicklung ist laut Google noch am Anfang. Erstmal solle die Website in der Region um San Francisco getestet und das Projekt dann allmählich weiter ausgeweitet werden.

14.3.2020, 9:06 Uhr - Britische Regierung will Notfallregelungen beschließen

Die britische Regierung will kommende Woche Notfallregelungen beschließen, mit denen Massenveranstaltungen verboten werden können. Dabei gehe es auch um Kompensationen für Organisationen, verlautet aus Regierungskreisen. Medienberichten zufolge könnten das Glastonbury-Musikfestival, das Tennisturnier in Wimbledon und das Grand-National-Pferderennen von Absagen betroffen sein.

14.3.2020, 0:52 Uhr – Tirol und Madrid jetzt auch Risikogebiet

Das Robert-Koch-Institut hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus weitere Regionen zu Risikogebieten erklärt: Betroffen sind in Österreich das Bundesland Tirol und in Spanien die Hauptstadt Madrid. Außerdem gelten weiterhin ganz Italien, der Iran, der Nordosten Frankreichs, Provinzen in China und Südkorea sowie der Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen zu den Corona-Risikogebieten. Das Bundesgesundheitsministerium ruft alle kürzlich aus Italien, Österreich oder der Schweiz zurückgekehrten Bürger auf, sich in Quarantäne zu begeben. Dies gilt unabhängig davon, ob der Reisende Symptome zeige oder nicht.

13.3.2020, 21:33 Uhr: ARD extra: Schulen zu, Kitas dicht

Schulen werden geschlossen, Wirtschaftszweige brechen ein: Der Kampf gegen das Coronavirus hat viele Schauplätze. Ein ARD extra hat die dramatischen Ereignisse vom Freitag zusammengefasst. Wir schließen damit den Liveblog für heute.

13.3.2020, 20:54 Uhr: Schleswig-Holstein lässt Clubs, Kinos und Schwimmbäder schließen

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat beschlossen, per Erlass alle öffentlichen Veranstaltungen zu untersagen. Das betreffe ab Samstag Clubs, Diskotheken, Fitness-Studios, Schwimmbäder, Kinos, Theater, Museen und Volkshochschulen. „Solidarität ist das Gebot der Stunde“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Die Landesregierung plant auch Zugangsbeschränkungen zu Bibliotheken und auch zu Bars und Restaurants.

13.3.2020, 20:33 Uhr: US-Präsident Donald Trump ruft den nationalen Notstand aus

US-Präsident Donald Trump hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus den nationalen Notstand ausgerufen. Um die Pandemie einzudämmen, würden die USA weitere Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 Milliarden Dollar einsetzen. Das sagte Trump bei einer Pressekonferenz in Washington.



Krankenhäuser sollen ihre Notfallpläne aktivieren. In den USA wurden bisher nach Angaben der nationalen Gesundheitsbehörde 1.600 Covid-19-Fälle registriert. Anders als in manchen anderen Staaten bedeutet der nationale Notstand in den USA kein Außerkraftsetzung von Grundrechten.



Trump verteidigte in seiner Rede auch die amerikanischen Einreiseverbote für Europäer. Seine Experten und die WHO hätten bestätigt, dass Europa der Corona-Hotspot sei.

13.3.2020, 19:58 Uhr: Robert-Koch-Institut: 700 neue Infektionen in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen um rund 700 auf mehr als 3.000 angestiegen. Das meldete das Robert-Koch-Institut. Acht Menschen sind bisher in Deutschland an den Folgen von Covid-19 gestorben.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht Europa mittlerweile als „Epizentrum“ der Corona-Pandemie.

13.3.2020, 19:20 Uhr: Dänemark schließt seine Grenzen

Dänemark schließt bis auf Weiteres seine Grenzen. Die Maßnahme gelte ab dem morgigen Samstag um 12.00 Uhr, teilte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen mit.

13.3.2020, 17:27 Uhr: Angela Merkel: „Die Corona-Krise ist einzigartig“

„Die Krise ist einzigartig. Sie ist so, dass wir damit keine Erfahrungen haben. Hier haben wir es mit einem Gegner zu tun, wenn ich das so sagen darf, einem Virus, den wir nicht kennen, wo wir noch nicht wissen, wie wir ihn bekämpfen können, durch Impfungen oder durch Medikamente. Und deshalb müssen wir so agieren, wie wir es möglichst kraftvoll tun können.“ Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin

13.3.2020, 17:17 Uhr: Flugverkehr zwischen der Türkei und Deutschland wird eingestellt

Ab Samstagmorgen gibt es wegen der Corona-Krise keine Flugverbindungen mehr zwischen der Türkei und Deutschland. Das hat die Regierung in Ankara bekannt geben.

13.3.2020, 16:44 Uhr: Brandenburg schließt Schulen und Kitas

Auch Brandenburg schließt nun alle Schulen und Kitas. Ab Mittwoch und bis zum Ende der Osterferien soll keine reguläre Betreuung und kein regulärer Unterricht mehr stattfinden. In den Kommunen soll eine Notbetreuung organisiert werden.

13.3.2020, 16:18 Uhr: Fußball-Bundesliga sagt Spiele ab

Die Deutsche Fußball Liga hat den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga wegen der Coronavirus-Pandemie vorerst eingestellt. Der für dieses Wochenende geplante Spieltag werde verlegt, teilte die DFL mit. In der Stellungnahme heißt es:

„Hintergrund ist unter anderem, dass sich im Lauf des Tages der Verdacht auf eine Infektion mit dem Corona-Virus im Umfeld mehrerer Clubs und von deren Mannschaften ergeben haben und weitere Infektionen nicht auszuschließen sind.“

13.3.2020, 16:10 Uhr: Bahn kündigt Kulanzregelung an

Die Deutsche Bahn will ihren Betrieb nicht einschränken - und hat neue Kulanzregeln angekündigt:

13.3.2020, 15:54 Uhr: Sachsen-Anhalt und Sachen schließen Schulen

Auch Sachsen-Anhalt schließt von Montag an die Schulen Kitas im Land. Die Regelung gelte bis zum 13. April, teilte die Landesregierung in Magdeburg mit. Sachsen will ab Montag die Schulpflicht aussetzen. Dies soll in einem zweistufigen Verfahren erfolgen, teilte das sächsische Kultusministerium mit. Der Plan sehe vor, dass ab Montag alle Eltern, die ihre Kinder selbst betreuen oder anderweitig eine Betreuung absichern können, ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken. Es bestehe dann keine Schulpflicht. Unterricht werde nicht erteilt. Sachsen hatte zunächst erklärt, dass die Schulen in Sachsen geöffnet blieben.

13.3.2020, 14:44 Uhr: Thüringen schließt Schulen ab Dienstag

Auch in Thüringen bleiben zum Schutz gegen das neuartige Coronavirus von Dienstag an alle Schulen und Kitas geschlossen. Das teilte Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) mit. Zuvor hatten sich wegen der Infektionsgefahr bereits zehn andere Bundesländer zu Schulschließungen in der kommenden Woche entschieden.

13.3.2020, 14:42 Uhr: Sommersemester startet in NRW später

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird der Start des Sommersemesters an den nordrhein-westfälischen Hochschulen vorerst bis zum 19. April, dem Ende der Osterferien, verschoben. Das teilte die Landesregierung mit. Ursprünglich sollte das Sommersemester an den Fachhochschulen am 23. März und an den Universitäten am 6. April beginnen.

13.3.2020, 14:36 Uhr: Schulen schließen auch in Hessen

Wegen des Coronavirus sollen auch in Hessen landesweit die Schulen geschlossen werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Wiesbaden am Freitag aus Regierungskreisen. Unter Führung von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will das Kabinett im Laufe des Tages zu einer Sondersitzung zusammenkommen und ein Maßnahmenpaket beschließen. Mit Hessen haben nun schon zehn Länder flächendeckende Schulschließungen geplant.

13.3.2020, 14:17 Uhr: Österreich schließt Geschäfte und setzt Gemeinden unter Quarantäne

In Österreich müssen ab kommender Woche viele Geschäfte vorübergehend schließen. Lebensmittelmärkte und Apotheken gehörten zu den Geschäften, die offen bleiben dürfen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien. Außerdem stellt Kurz das Paznautal, sowie die Gemeinde St. Anton am Arlberg unter Quarantäne.

13.3.2020, 14:11 Uhr: Baden-Württemberg schließt Schulen und sagt Veranstaltungen ab

Wegen der Coronavirus-Pandemie schließt Baden-Württemberg von Dienstag an alle Schulen und Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien. Das teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart mit. Außerdem werden öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt. Das kündigte Ministerpräsident Wilfried Kretschmann (Grüne) an. Er rief außerdem zur Solidarität untereinander auf:

13.3.2020, 13:43 Uhr: Siebter Corona-Infizierter in Deutschland gestorben

Mit einem zweiten gestorbenen Mann in Baden-Württemberg sind bislang sieben Tote in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland bekannt. Es handele sich um einen 80 Jahre alten Mann aus Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen), der in einer Klinik behandelt wurde und positiv auf das neuartige Virus getestet worden war, teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit.

Neben den beiden Männern in Baden-Württemberg gibt es vier Tote in Nordrhein-Westfalen und einen in Bayern. Die Todesopfer in Deutschland waren zwischen 67 bis 89 Jahre alt. Zudem starb ein 60-jähriger Deutscher in Ägypten.

13.3.2020, 13:16 Uhr: Nordrhein-Westfalen schließt Schulen

Auch die Landesregierung in Nordrhein-Westfahlen hat beschlossen, die Schulen im Land in der kommenden Woche bis zu den Osterferien zu schließen. Ob auch Kitas betroffen sind, ist noch unklar.

13.3.2020, 12:42 Uhr: Regierung sagt Kredite ohne Begrenzung zu

In der Coronavirus-Krise will die Bundesregierung den Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen helfen. Das sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin. „Es gibt keine Grenze nach oben bei der Kreditsumme, die die KfW vergeben kann“, sagte Scholz mit Verweis auf die staatliche Förderbank.

13.3.2020, 12:03 Uhr: Viele Bundesländer schließen Schulen und Kitas

Mehrere Bundesländer schließen wegen des Coronavirus ab Montag vorübergehend Schulen und Kitas. Nach Bayern und dem Saarland haben das nun auch Niedersachsen, Berlin, Bremen und Schleswig-Holstein beschlossen. Rheinland-Pfalz will ebenfalls eine entsprechende Erklärung abgeben. Die Entscheidungen von Baden-Württemberg soll demnächst fallen. Wie lange die Einrichtungen geschlossen bleiben sollen, ist zurzeit unklar. Diese Rechte haben Eltern, wenn Schulen und Kitas schließen.

13.3.2020, 11:29 Uhr: Deutsche Bahn fährt weiter

Die Deutsche Bahn will ihren Betrieb wegen des Coronavirus innerhalb Deutschlands nicht einschränken. Die Versorgung der Gesellschaft mit Mobilität werde sichergestellt, kündigt Bahn-Chef Richard Lutz an. Zugleich weitet der Staatskonzern seine Kulanzregeln für Kunden deutlich aus. Im Fernverkehr gibt es allerdings Zugausfälle. Betroffen ist der internationale Bahnverkehr nach Italien. Die regelmäßig fahrenden ICE von Frankfurt am Main durch Baden-Württemberg über Offenburg und Freiburg nach Basel und Mailand fallen von sofort an aus. Direktverbindungen nach Italien seien nun nicht mehr möglich.

13.3.2020, 11:13 Uhr: Uefa sagt Pokalspiele ab

Die Europäische Fußball-Union hat den Spielbetrieb in der Champions League und in der Europa League wegen der Coronavirus-Krise vorerst ausgesetzt. Das teilte die Uuefa mit. Auch die Spiele in der englischen Premier League sind bis zum 4. April abgesagt. Zuvor hatte auch die DFL alle Bundesligaspiele ab Dienstag abgesagt.

13.3.2020, 10:54 Uhr: In Rheinland-Pfalz sollen Schulen und Kitas ab Montag geschlossen bleiben

Rheinland-Pfalz wird seine Schulen und Kitas nach SWR-Informationen von Montag an schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat für den Nachmittag zu einer Sondersitzung des Kabinetts eingeladen, auf der der Beschluss gefasst werden soll. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte bereits zu Beginn der Woche gesagt, dass die mündlichen Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz am Montag trotz möglicher Schulschließungen wie geplant stattfinden sollen. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministeriums verschiebt sich an den staatlichen Hochschulen der Start des Sommersemesters voraussichtlich auf den 20. April. Diese Rechte haben Eltern, wenn Schulen und Kitas schließen.

13.3.2020, 10:36 Uhr: Bundestag vereinfacht Kurzarbeit

Der Bundestag beschloss im Schnellverfahren und einstimmig die Erleichterung von Kurzarbeit für Unternehmen, die wegen der Coronakrise gefährdet sind. Mit dem Gesetz werden befristet bis Ende 2021 die Hürden für Kurzarbeit gesenkt. Auch Leiharbeiter sollen Kurzarbeitergeld erhalten und Arbeitgebern die Sozialbeiträge für Kurzarbeiter erstattet werden. Das Gesetz sollte am selben Tag vom Bundesrat gebilligt werden, damit es schnell in Kraft treten kann.

13.3.2020, 10:26 Uhr: Fußball-Bundesliga will Spielbetrieb ab Dienstag unterbrechen

Die Deutsche Fußball Liga will den Spielbetrieb in der Bundesliga und der 2. Liga vom kommenden Dienstag an bis zum 2. April unterbrechen. Der Spieltag an diesem Wochenende

solle aber, so weit möglich, weiter ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden, teilte die DFL mit.

13.3.2020, 8:28 Uhr: Bayern schließt ab Montag alle Schulen

Bayern will wegen dem Coronavirus ab Montag alle Schulen, Kindergärten und Kitas bis zu den Osterferien. Das gab Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekannt. Demnach sollen auch nicht notwendige Operationen in Krankenhäusern abgesagt werden, um Platz für Intensivpatienten zu schaffen. Angehörigen wird weitgehend der Besuch von Alten- und Pflegeheimen untersagt. Das Besuchsrecht werde deutlich eingeschränkt, sagte Söder. Zum Schutz älterer und kranker Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus werden auch die Besuchsmöglichkeiten an Bayerns Krankenhäusern stark eingeschränkt.

13.3.2020, 6:49 Uhr: Bund und Länder: Krankenhäuser sollen planbare Operationen verschieben

Bund und Länder wollen angesichts der Corona-Krise, dass Krankenhäuser alle planbaren Operationen verschieben, um Platz und Personal für Corona-Patienten zu schaffen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat nach einem Treffen der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung gesagt: „Es darf auf keinen Fall dazu führen, dass wir wie in Italien und anderswo in die Situation kommen, dass in den Krankenhäusern Entscheidungen getroffen werden müssen, welcher Patient in welchem Alter behandelt wird. Dies ist nicht vereinbar mit unserer humanitären Auffassung von einer modernen und nachhaltigen Gesundheitspolitik.“ Die wirtschaftlichen Folgen für die Krankenhäuser sollen durch die gesetzlichen Krankenkassen ausgeglichen werden und es soll einen Bonus für bereitgestellte Intensivbetten geben, so Söder.

13.3.2020, 1:19 Uhr: Saarland schließt alle Schulen und Kindertageseinrichtungen

Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus werden im Saarland ab Montag alle Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen. Dies geschehe aufgrund der Situation des Saarlandes als Grenzland zum Risikogebiet Grand Est in Frankreich, teilte die Staatskanzlei in der Nacht zu Freitag mit. Die Einrichtungen sollen demnach bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben. Eine Notbetreuung für Familien werde sichergestellt, hieß es.

13.3.2020, 1:08 Uhr – Formel 1 sagt Saisonstart in Melbourne ab

Nach dem ersten Coronavirus-Fall in der Formel 1 und dem Rückzug des McLaren-Teams für den Grand Prix von Australien ist der Saisonauftakt in Melbourne abgesagt worden. Die Formel 1 teilte die Entscheidung zusammen mit dem Motorsport-Weltverband FIA und dem lokalen Veranstalter mit. Die Absage erfolgte nur wenige Stunden vor dem ersten freien Training. Vor den Toren der Rennstrecke warteten deshalb bereits Fans auf den Einlass. Die Formel 1 musste wegen der Epidemie bereits das für den 19. April in China geplante Rennen verschieben. Der Grand Prix von Bahrain am 22. März wird im besten Fall und aus Sicherheitsgründen vor leeren Rängen ausgetragen. Die anschließend angesetzte Vietnam-Premiere in Hanoi am 5. April steht außerdem in Frage. Nicht ausgeschlossen, dass die Formel 1 in diesem Jahr erst am 3. Mai in Zandvoort in den Niederlanden in die Saison startet.

12.3.2020 – Skigebiete in Tirol und Salzburg schließen

Tirol und Salzburg schließen wegen der Corona-Epidemie alle Seilbahnen. Die Wintersaison ist damit dort vorzeitig beendet. Die Lifte sind nur noch bis einschließlich Sonntag geöffnet – Hotels und andere Beherbungsbetriebe bis einschließlich Montag. Der Montag sei gewählt worden, damit eine „geordnete Rückreise der Gäste“ aus den Skigebieten erfolgen könne, hieß es.

12.3.2020 – Merkel: Verzicht auf Sozialkontakte „wo immer möglich“

Wegen der rasanten Ausbreitung des Virus hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) die Bevölkerung dazu aufgerufen, wo immer möglich auf Sozialkontakte zu verzichten. Nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin, sagte sie am Abend, auch nicht notwendige Veranstaltungen mit weniger als 1.000 Teilnehmern sollten abgesagt werden. „Das ist ein Aufruf an alle“, sagte Merkel. Bisher galt die Aufforderung der Bundesregierung, Veranstaltungen ab 1.000 Teilnehmern abzusagen.

12.3.2020 – Krankenhäuser sollen Operationen verschieben

Um die Krankenhäuser für Coronapatienten freizuhalten, sollen nach dem Willen von Bund und Ländern alle planbaren Operationen, Aufnahmen und Eingriffe verschoben werden.Auch darauf haben sich Merkel und die Ministerpräsidenten am Abend verständigt. Die Regelung solle soweit medizinisch vertretbar ab Montag für unbestimmte Zeit gelten. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach von einem „Schutzschirm für Krankenhäuser“.

12.3.2020 – Slowakei und Tschechien schließen Grenzen

Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, schließen die Slowakei und Tschechien ihre Grenzen.

Die slowakische Regierung teilte mit, den internationalen Bus- und Zugverkehr in das Land zu stoppen. Wer aus dem Ausland zurückkomme, müsste für 14 Tage in Quarantäne, sagt Ministerpräsident Peter Pellegrini. Internationale Flughäfen sollen geschlossen werden, ebenso wie alle Sport- und Freizeitzentren wie Schwimmbäder und Skigebiete. Es werden Grenzkontrollen eingeführt und nur Menschen mit Wohnsitz in der Slowakei ins Land gelassen. Schulen bleiben für 14 Tage geschlossen. Der internationale Frachtverkehr soll aber aufrechterhalten werden.

Auch nach Tschechien dürfen Reisende aus Deutschland und anderen Risikostaaten nicht mehr einreisen. Das gelte aber nicht für diejenigen, die einen Wohnsitz in Tschechien hätten, sagt Innenminister Jan Hamacek. Tschechische Bürger, die im benachbarten Ausland arbeiteten, dürften weiterhin die Grenze überqueren. Ansonsten seien Reisen in Risikogebiete verboten. Außerdem untersagt die Regierung öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 30 Teilnehmern. Nach 20 Uhr dürfen sich keine Gäste mehr in Restaurants aufhalten.

12.3.2020 – Dax und Dow Jones stürzen um mehr als sieben Prozent ab

Die Europäische Zentralbank plant wegen der Coronakrise zusätzliche Anleihekäufe. Sie will dafür bis zum Jahresende 120 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Außerdem sollen kleinere und mittlere Unternehmen leichter Kredite bekommen. Die Leitzinsen bleiben unverändert. Viele Anleger halten die EZB-Beschlüsse offenbar für nicht ausreichend - der Deutsche Aktienindex brach zeitweise um mehr als zehn Prozent ein. An der Wall Street gaben die Kurse um mehr als sieben Prozent nach, der Handel wurde kurz nach dem Auftakt vorübergehend unterbrochen.

12.3.2020 – Erster Todesfall im Südwesten

In Baden-Württemberg ist der erste Coronapatient in seiner Wohnung gestorben. Der 67-Jährige aus dem Kreis Rems-Murr wurde positiv auf die Krankheit getestet. Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Damit erhöhte sich die Zahl der Toten durch das Virus in Deutschland auf vier, die drei anderen Fälle stammten aus Nordrhein-Westfalen.

12.3.2020 – USA schließen 30 Tage lang Grenze für Reisende aus Schengenraum

Im Kampf gegen das Coronavirus haben die USA bereits Einreisestopps für Ausländer verhängt, die zuvor in China oder dem Iran waren. Nun verkündet US-Präsident Donald Trump eine weitere Maßnahme: Auch Reisende aus dem Schengenraum kommen erst einmal nicht mehr in die USA. „Wir werden alle Reisen von Europa in die USA für die nächsten 30 Tage aussetzen", sagte er in einer Ansprache an die Nation. Die EU habe nicht dieselben Schutzmaßnahmen wie die USA ergriffen, begründete Trump die Entscheidung. Das Einreiseverbot soll in der Nacht zum Samstag in Kraft treten. Trump erklärte, die Einschränkungen würden nicht für Amerikaner gelten, die sich entsprechenden Tests unterzögen. Auch Reisende aus Großbritannien seien ausgenommen. Warum es diese Ausnahme gibt, begründete Trump nicht.

11.3.2020 – Italien schließt Geschäfte und Restaurants

Im Kampf gegen das Coronavirus schränkt Italien das öffentliche Leben weiter ein. Regierungschef Giuseppe Conte hat angekündigt, dass die meisten Geschäfte geschlossen bleiben müssen. Von den Schließungen ausgenommen seien Apotheken und Lebensmittelgeschäfte. Italien ist in Europa das am stärksten vom Coronavirus betroffenen. Das ganze Land gilt als Sperrzone. Trotz aller Maßnahmen breitet sich das Virus weiter aus. Die Krankenhäuser vor allem in der besonders betroffenen Region Lombardei sind am Limit. I

11.3.2020 – WHO spricht von Pandemie

Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nun als Pandemie ein. Das Ausmaß der Erkrankungen und der Todesfälle weltweit habe zu dieser Entscheidung geführt, erklärte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Eine Pandemie ist laut WHO ein weltweiter Ausbruch einer neuen Krankheit. Inzwischen seien in 114 Ländern weltweit Covid-19-Erkrankungen erfasst worden, sagte der Generalsekretär.

11.3.2020 – RKI: Elsass und Lothringen Corona-Risikogebiete

Das Robert-Koch-Institut hat drei Regionen in Frankreich zum Corona-Risikogebiet erklärt. Im Elsass, Lothingen und der Champagne-Ardenne an der Grenze zu Belgien könne das Virus fortgesetzt von Mensch zu Mensch übertragen werden, teilte das RKI mit. Die Regionen grenzen an Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Das südelsässische Département Haut-Rhin ist besonders vom Corona-Virus betroffen. Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hatte schon Anfang der Woche empfohlen, dass Pendler aus der Gegend, die zur Schule oder zur Arbeit nach Baden-Württemberg fahren, für zwei Wochen zu Hause bleiben sollten. Rund 46.000 Berufstätige pendeln täglich aus dem gesamten Elsass ins Badische zur Arbeit.

Michael Wegmer aus der SWR Wirtschaftsredaktion fasst zusammen, was das für die Pendler bedeutet.

11.3.2020 – Stuttgarter Frühlingsfest abgesagt

Nach dem Rheinland-Pfalz-Tag in Andernach ist die nächste Großveranstaltung abgesagt worden. Die Stadt Stuttgart teilte mit, dass das Frühlingsfest in diesem Jahr wegen der Corona-Gefahr nicht stattfinden werde. Zum dreiwöchigen Fest waren mehr als eine Million Besucher im April und Mai auf dem Cannstatter Wasen erwartet worden.



11.3.2020 – Baden-Württemberg verschiebt Sommersemester-Start

In allen Hochschulen in Baden-Württemberg beginnt das Sommersemester erst nach Ostern. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer und Gesundheitsminister Manne Lucha (beide Grüne) haben einen Erlass auf den Weg gebracht. „Wir wollen den Prozess der Ausbreitung verlangsamen“, begründete Bauer die Anweisung. Bisher sei Baden-Württemberg noch in der Lage, die Infektionswege nachvollziehen zu können. Dies müsse möglichst lange so bleiben. Ein Ministeriumssprecher sagte, der Erlass betreffe den Vorlesungsbetrieb aber nicht die Forschungsarbeiten an den Hochschulen.

11.3.2020 – Merkel: „Es geht um das Gewinnen von Zeit“

Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist es eine zentrale Aufgabe, die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen. „Das Virus ist in Europa angelangt, es ist da, das müssen wir alle verstehen“, sagte Merkel. Es gebe noch keine Therapie und keinen Impfstoff. 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung könnten nach Angaben von Experten infiziert werden, wenn das so bleibe. Wichtig sei, die Aubreitung des Virus zu verlangsamen, dass „wir unser Gesundheitssystem nicht überlasten“. „Es ist eben nicht egal was wir tun, es ist nicht vergeblich, es ist nicht umsonst“, sagte Merkel. „Es geht also um das Gewinnen von Zeit.“ Es sei nicht das Schlimmste, wenn Fußballspiele nicht wie gewohnt stattfinden könnten.

11.3.2020 - Rheinland-Pfalz-Tag in Andernach abgesagt

Der geplante Rheinland-Pfalz-Tag im Juni in Andernach findet wegen des Corona-Virus nicht statt. Das haben die Landesregierung und die Stadt Andernach bekanntgegeben. Angesichts der unvorhersehbaren Entwicklungen im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus könne ein Fest dieser Größenordnung nicht entsprechend vorbereitet werden, so Ministerpräsidentin Dreyer. Die Corona-Herausforderung nehme derzeit sämtliche Kräfte der an der Veranstaltung Beteiligten in Anspruch. Der Rheinland-Pfalz Tag sollte eigentlich vom 19 – 21. Juni in Andernach stattfinden. Die Veranstaltung wird seit 1984 jedes Jahr in einer anderen Stadt in Rheinland-Pfalz ausgerichtet. Für Andernach wäre es nach 1996 bereits das zweite Mal gewesen.

11.3.2020 – Krisenstab beschließt weitere Maßnahmen

Der gemeinsame Krisenstab des Bundesgesundheits- und des Innenministeriums beschäftigte sich am Dienstagabend vor allem mit der Frage, wie medizinische Engpässe vermieden werden können. Die Experten beschlossen, dass die Ausstattung für Intensivmedizin in Kliniken, etwa Beatmungsgeräte, vom Bundesgesundheitsministerium zentral beschafft werden soll.

Um Lieferengpässe zu vermeiden, soll außerdem mehr Sonntagsarbeit möglich sein; auch wird die Kontrolle des Sonntagsfahrverbots für LKW vorerst ausgesetzt. Gesundheitsminister Spahn betonte in den ARD-Tagesthemen, es gehe vor allem darum, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem die Auswirkungen bewältigen könne. Neben gesundheitlichen Fragen geht es weiterhin auch um die Folgen der Pandemie für die Wirtschaft. Bundesarbeitsminister Heil kündigte im ZDF-Heute Journal an, dass Vertreter von Wirtschaft, Gewerkschaften und der Bundesregierung noch in dieser Woche in Berlin zusammenkomme, um über weitere nötige Maßnahmen zu beraten.

11.3.2020 – EU will Wirtschaft mit 25 Milliarden Euro helfen

Mit 25 Milliarden Euro will die Europäische Union ihre Wirtschaft gegen die schlimmsten Folgen der Coronavirus-Epidemie wappnen. Nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entsprechende Finanzhilfen an.

Das Geld komme aus den Strukturfonds und solle rasch fließen, sagte von der Leyen. Die EU wolle damit unter anderem das Gesundheitswesen, den Arbeitsmarkt sowie kleinere und mittlere Unternehmen stützen.

10.3.2020 – Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz empfehlen Absage von Großveranstaltungen

Nach Nordrhein-Westfalen, Bayern und dem Saarland empfehlen jetzt auch die Landesregierungen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern in geschlossenen Räumen abzusagen. Es werde eine bindende Verordnung auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg gebracht, kündigte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) an. Für die Kommunen sei sie eine „verbindliche Leitlinie“, sie müssen sich laut Ministerium an das Verbot halten. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte, die Empfehlung gelte bis Ende April. Die Teilnehmerzahl von 1.000 sei allerdings keine starre Grenze. Wenn es um eine Veranstaltung mit besonders gefährdeten Menschen gehe – zum Beispiel ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankung – könne die Grenze auch auf weniger Teilnehmer sinken. Sei der Veranstalter der Meinung, die Veranstaltung könne stattfinden, dürfe das nur in Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt geschehen, sagte Dreyer.

10.3.2020 – Behörden in China lockern Einschränkungen in Wuhan

In China ist den Behörden nach eigenen Angaben ein Wendepunkt gelungen: In der Stadt Hubei sei die Corona-Epidemie „im wesentlichen eingedämmt“, sagte Staatschef Xi Jinping bei einem Besuch in der Region Wuhan. Die Behörden dort haben die Restriktionen gelockert, die seit Beginn der Quarantäne vor eineinhalb Monaten gegolten haben. In Wuhan war das neue Corona-Virus im Dezember zum ersten Mal bei Menschen aufgetreten. Seitdem haben sich mehr als 80.000 Menschen dort mit dem Virus infiziert, mehr als 3.100 sind daran gestorben. Jetzt sind die Zahlen aber rückläufig: Am Dienstag hätten sich in Wuhan nur noch 17 Menschen infiziert – weniger als zu Beginn der Veröffentlichung der Neuinfektionen Ende Januar.

10.3.2020 – Österreich mach Grenzen zu Italien dicht

10.3.2020 – Krankschreibungen gehen jetzt telefonisch

Zur Entlastung der Ärzte in der Coronavirus-Krise in Deutschland können sich Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege leichter bis zu sieben Tage krankschreiben lassen. Dafür müssen sie die Arztpraxen nicht aufsuchen: Eine telefonische Rücksprache mit dem Arzt reicht aus. Darauf haben sich die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung verständigt, wie beide Seiten mitteilten. Diese Regelung gelte ab sofort für die nächsten vier Wochen.

In Deutschland bleiben am Dienstag als Reaktion auf die Corona-Epidemie außerden die Reichstagskuppel und die Dachterrasse des Bundestages für Besucher geschlossen. Laut Robert-Koch-Institut gibt es hierzulande mittlerweile 1.139 bestätigte Infektionen und zwei Todesfälle. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach am Abend in einem Video auf ihrem Instagram-Account davon, nicht zu verzweifeln. Das wirksamste Mittel gegen eine Situation wie diese sei der Faktor Zeit. Zeit zum Beispiel dafür, dass die Wissenschaft forschen kann und dafür, Krankenhäuser besser auszustatten.

In Italien hatte die Regierung das gesamte Land zuvor zur Schutzzone erklärt. Menschen dürfen jetzt nur noch aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen oder in Notfällen reisen. 60 Millionen Menschen sind davon betroffen.

9.3.2020 – Todesfälle in Deutschland

In Deutschland sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus erstmals Menschen gestorben. In Essen starb eine 89-jährige Frau, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt worden sei. Außerdem starb eine Person in Heinsberg in Nordrhein-Westfalen. Das haben der Kreis Heinsberg und die Stadt Essen mitgeteilt. Zuvor war ein Deutscher im Ägypten-Urlaub gestorben. Er war damit der erste Deutsche, der an den Folgen des Virus' gestorben ist.

9.3.2020 – Merkel fordert entschlossenen Kampf gegen Corona

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) fordert einen entschlossenen Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Keine Maßnahme sei vergebens, weil es vor allem darum gehe, das Tempo der Ausbreitung zu verlangsamen, sagte die Kanzlerin. Zuvor hatte schon der Präsident des Robert-Koch Instituts, Lothar Wieler, schnelle und weitergehende Vorkehrungen gegen die Verbreitung des Coronavirus gefordert. Es müsse über die mögliche Absage von Großveranstaltungen und Schließung öffentlicher Einrichtungen entschieden werden, so Wieler. Arztpraxen, Kliniken und Pflegeheime müssten sich auf große Zahlen von Patienten einstellen. Wieler sagte weiter, es werde auch in Deutschland Todesfälle durch die Lungenkrankheit Covid-19 geben.

9.3.2020 – VfB Stuttgart gegen Bielefeld mit Zuschauern im Stadion

Das Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und Tabellenführer Arminia Bielefeld findet am Abend trotz der Ausbreitung des Coronavirus wie gewohnt statt. Das ist das Ergebnis von Gesprächen zwischen dem Ministerium für Soziales und Integration, der Landeshauptstadt Stuttgart und dem VfB. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien „vor allem sicherheitsrelevante Aspekte“ gewesen, erklärten Ministerium und Stadt. Die örtliche Polizeibehörde habe von einer kurzfristigen Absage abgeraten, zudem seien viele auswärtige Fans schon auf dem Weg nach Stuttgart.

9.3.2020 – Lucha empfiehlt Absage von Großveranstaltungen

Der baden-württembergische Landesgesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) empfiehlt wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen. Sein Sprecher sagte am Montag in Stuttgart, Lucha schließe sich dem Appell von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an.

9.3.2020 – Hamsterkäufe: Weniger Spenden für Tafeln übrig

Die Tafeln in Deutschland können zurzeit wegen Hamsterkäufen deutlich weniger Lebensmittel an Bedürftige verteilen. Das hat der Chef des Tafel-Verbands Jochen Brühl der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ gesagt. Viele Kunden würden aus Angst vor dem Corona-Virus die Vorräte leer kaufen. Dadurch könnten Supermärkte weniger als sonst an die Tafeln spenden, so Brühl.

9.3.2020 – Koalitionstreffen: Kurzarbeit soll leichter werden

In Berlin ist das Treffen der schwarz-roten Koalitionsspitze zu Ende gegangen. Thema war unter anderem das weitere Vorgehen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) schrieb am Abend auf Twitter, die Koalition wolle wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise den Bezug von Kurzarbeitergeld erleichtern. Am Mittwoch würden im Kabinett alle „erweiterten Instrumente für Kurzarbeit“ ermöglicht, so der SPD-Politiker.

8.3.2020 – Erster Deutscher stirbt an Coronavirus

Der erste Deutsche ist am neuartigen Coronavirus gestorben – und zwar in Ägypten. Das hat das dortige Gesundheitsministerium mitgeteilt. Der 60-Jährige soll demnach vor einer Woche in das Land gereist sein.

8.3.2020 – Spahn: Mehr Großveranstaltungen absagen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet wegen des Corona-Virus weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Deutschland. Sicherheit gehe vor, deswegen müssten noch mehr Großveranstaltungen abgesagt werden, schrieb er auf Twitter. Zuletzt war unter anderem kritisiert worden, dass in Deutschland weiterhin Fußballspiele wie geplant stattfinden, während das in anderen EU-Ländern nicht der Fall ist. Laut dem Robert-Koch-Institut, sind in Deutschland bisher knapp 850 Infektionen nachgewiesen worden. Am Abend wollen die Spitzen von Union und SPD über Hilfen für deutsche Unternehmen beraten, die durch das Coronavirus in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

5.3.2020 – Erster Mensch in der Schweiz stirbt an Covid-19

Eine 74-jährige Frau aus dem Kanton Waadt stirbt infolge einer Infektion mit dem neuen Coronavirus, teilte die Polizei mit. Die Frau gehörte zu einer Risikogruppe, da sie chronisch erkrankt war. In Deutschland steigt die Zahl der bestätigten Infektionen auf rund 350, teilte das Robert-Koch-Institut mit. Die meisten Fälle gibt es nach wie vor in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Auch in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern werden steigenden Infektionszahlen gemeldet.

Weltweit gibt es fast 97.000 bestätigte Infektionen - davon sind inzwischen 53.000 Patienten wieder gesund. Am stärksten betroffen ist nach wie vor China mehr als 80.000 Infektionen. Größere Epidemien gibt es auch in Südkorea, im Iran und in Italien.

4.3.2020 – Spahn spricht jetzt von Pandemie

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet in Deutschland mit weiteren Corona-Infektionen. Der Höhepunkt der Ausbreitung sei noch nicht erreicht, sagte Spahn bei einer Regierungserklärung im Bundestag. Er erklärte außerdem, dass aus der Epidemie in China eine Pandemie geworden sei.

In Baden-Württemberg gibt es jetzt 65 bestätigte Infektionen, eine Werkrealschule in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) wird vorerst geschlossen. In Rheinland-Pfalz gibt es jetzt 7 Coronafälle.

In Italien werden alle Schulen und Universitäten bis zum 15. März geschlossen. Inzwischen gibt nach Angaben des italienischen Zivilschutzes mehr als 3.000 infizierte Menschen und mehr als 100 Todesfälle.

3.3.2020 - Weitere Fälle in Baden-Würtemberg und Rheinland-Pfalz

In Baden-Württemberg steigt die Zahl der bestätigten Infektionen um elf auf insgesamt 37. Aus Vorsicht werden in einem Stuttgarter Gymnasium drei Schulklassen nach Hause geschickt. In Friedrichshafen (Bodenseekreis) müssen eine Klasse und ihr Lehrer zu Hause bleiben. Im Rems-Murr-Kreis wird zudem das Schulzentrum in Rudersberg komplett geschlossen.

In Rheinland-Pfalz gibt zwei neue Fälle, jeweils einen in den Regionen Mainz und Kaiserslautern. Insgesamt sind damit fünf Infektionen in dem Bundesland bestätigt.

Mit der Leipziger Buchmesse wird eine weitere Großveranstaltung wegen des Coronavirus in Deutschland abgesagt. In der Schweiz stellt die Fußball-Liga den Betrieb ein. Alle Spiele in der 1. und 2. Liga sind bis zum 23. März ausgesetzt. Auch der Genfer Autosalon kann nicht stattfinden.

Um die Auswirkungen der Ausbreitung von Covid-19 auf die US-Wirtschaft abzufedern, senkt die US-Notenbank FED überraschend den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte.

2.3.2020 – Spahn: Kein Anlass für Hamsterkäufe

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält es nicht für notwendig, dass die Menschen wegen der Ausbreitung des Coronavirus massenhaft Lebensmittel einkaufen. Spahn sagte im SWR, es bestehe kein Anlass davon auszugehen, dass Lebensmittel knapp würden. In einem anderen Interview warnte er davor, mit Fotos von leeren Lebensmittelregalen in Supermärkten einen falschen Eindruck zu erwecken. In Deutschland ist die Zahl der Coronafälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts inzwischen auf 150 gestiegen.

29.2.2020 – Hamsterkäufe in Deutschland - Erster Todesfall in den USA

In deutschen Apotheken und Supermärkten kommt es zu Hamsterkäufen. Besonders gefragt: Desinfektionsmittel, Mundschütze, Konserven, Pasta und Klopapier.

Eine Frau im Bundesstaat Washington stirbt infolge einer Infektion mit dem neuen Coronavirus. US-Präsident Donald Trump kündigt verstärkte Grenzkontrollen an. Ausländische Reisende, die in den vergangenen 14 Tagen im Iran und in China waren, dürfen nicht mehr in die USA einreisen. Außerdem gilt für Amerikaner eine Reisewarnung der höchsten Stufe für betroffene Regionen in Italien und Südkorea.

28.2.2020 – Reisemesse ITB in Berlin und Basler Fastnacht abgesagt

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird die Internationale Tourismus-Börse in Berlin abgesagt. Die Auflagen, die das zuständige Gesundheitsamt gemacht habe, seien für die Messe Berlin "nicht umsetzbar", teilte ein Messesprecher mit. In Karlsruhe wird die Messe IT Trans abgesagt. In den folgenden Tagen werden weitere Messen und Großveranstaltungen in Deutschland abgesagt oder verschoben.

Die Schweiz reagiert auf die Corona-Epidemie mit einem Verbot aller Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen. Davon betroffen sind die Basler Fasnacht, Konzerte und Sportveranstaltungen. Der Schutz der Bevölkerung habe oberste Priorität, heißt es in einer Mitteilung der Schweizer Regierung.

27.2.2020 – Bundesregierung verschärft Einreiseregeln

Die Zahl der Infektionen steigt deutschlandweit auf 46. Neue Fälle gibt es jetzt auch in Bayern und Hamburg.

Die Bundesregierung hat wegen der Ausbreitung des Coronavirus die Einreiseregeln verschärft. An Flughäfen müssen künftig auch Reisende aus Südkorea, Japan, Iran und Italien ihren Aufenthaltsort nennen. Bisher mussten das nur Reisende aus China. Außerdem sollen Asylbewerber auf das Coronavirus getestet werden.

26.2.2020 – Erste Infektion in Rheinland-Pfalz

Im Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz wird der erste Corona-Fall in Rheinland-Pfalz bestätigt. Dabei handele es sich um einen 41-jährigen Soldaten, der bei einer Karnevalsveranstaltung Kontakt zu einem Infizierten in Nordrhein-Westfalen hatte. Einen Tag später wird das Coronavirus bei einem Patienten im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern festgestellt. Nach Angabe des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums handelt es sich um einen Mann, der sich bis vor kurzem im Iran aufgehalten hat und dort Kontakt mit einer "symptomatisch auffälligen Person" hatte. In den folgenden Tagen werden weitere Coronafälle in Rheinland-Pfalz festgestellt.

In Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen werden neue Infektionen bestätigt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland am Beginn einer Epidemie. Er forderte die Bundesländer auf, ihre Pandemiepläne zu überarbeiten.

25.2.2020 – Erste Infektion in Baden-Württemberg bestätigt

Das Gesundheitsministerium in Stuttgart meldet eine erste Infektion mit dem neuen Coronavirus in Baden-Württemberg. Es handele sich um einen 25-jährigen Mann aus dem Landkreis Göppingen. Er sei zuvor in Italien gewesen. In den Tagen danach werden weitere Coronafälle im Land bekannt.

Auch in Nordrhein-Westfalen wird an diesem Tag eine erste bestätigte Infektion gemeldet. Es handele sich um einen Mann aus dem Kreis Heinsberg. Später wird der Virus auch bei seiner Ehefrau gefunden. Die beiden waren zuvor auf einer Karnevalsveranstaltung. Dort haben sich weitere Menschen angesteckt. Der Kreis Heinsberg entwickelt sich in den folgenden Tagen zur Region mit den meisten Coronafällen in Deutschland.

Das Corona-Virus hat die Schweiz erreicht. Eine erste Infektion wird bestätigt. Auch in Österreich gibt es Infektionen. Auf der Kanareninsel Teneriffa sind rund 1.000 Menschen in einem Hotel in Quarantäne. Dort sind inzwischen zwei Fälle bestätigt.

22.2.2020 – Coronavirus breitet sich in Italien aus

In Italien werden 130 Infektionen und zwei Todesfälle bestätigt. Besonders betroffen sind die Lombardei und die Region Venetien. Als Reaktion werden elf Städte und Gemeinden unter Quarantäne gestellt. Der Karneval in Venedig wird am 24. Februar abgesagt.

19.2.2020 – Mehr als 2.000 Tote in China durch Coronavirus

Die offizielle Zahl der Todesopfer durch das Coronavirus in China ist auf mehr als 2.000 gestiegen. Die Gesamtzahl der Krankheitsfälle in Festlandchina liegt jetzt bei mehr als 74.000.

16.2.2020 – Quarantäne in Germersheim endet

Für die aus der Region Wuhan zurückgeholten Bundesbürger endet die zweiwöchige Quarantäne in Germersheim. Sie waren auf dem Luftwaffenstützpunkt dort untergebracht. Alle Test auf den Virus seien negativ gewesen, sagte ein Sprecher der Luftwaffe. Die Menschen können die Kaserne verlassen. In China sind inzwischen mehr als 66.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Auf dem in Japan abgeriegelten Kreuzfahrtschiff "Princess Diamond" steigt die Zahl der Infizierten weiter. Mittlerweile wurden mindestens 355 Menschen positiv getestet. Darunter befindet sich auch ein deutsch-irisches Paar. Sie sollen jetzt wie weitere 70 neu auf das Virus getestete Passagiere in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus in China gilt in der Provinz Hubei nun ein Fahrverbot. Davon ausgenommen seien Fahrzeuge der Behörden sowie Transporte von lebenswichtigen Gütern, teilte die Regionalregierung mit. Einwohner müssten sich zudem regelmäßigen Gesundheitskontrollen unterziehen. Insgesamt sind nach offiziellen Angaben bislang 1.665 Menschen durch das Virus in China gestorben, 68.500 Menschen sind infiziert.

15.2.2020 – Erster Todesfall in Europa

Erstmals ist ein an dem Coronavirus erkrankter Mensch in Europa gestorben. Der chinesische Tourist sei in einer Pariser Klinik der Krankheit erlegen, teilte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn mit. Bei dem Mann handelte es sich demnach um einen 80-Jährigen. In Frankreich gibt es bislang elf Coronafälle.

In Japan steht das Kreuzfahrtschiff "Diamond Princess" im Hafen von Yokohama unter Quarantäne wegen bestätigten Corona-Infektionen bei Passagieren und Crew. Weltweit sind mittlerweile mehr als 66.000 Erkrankungen bestätigt. Mehr als 1.500 Menschen sind bisher an Corona gestorben.

13.2.2020 – Mehr 1.300 Tote in China wegen Covid-19

In der vom Coronavirus besonders betroffenen chinesischen Provinz Hubei ist die Zahl der Todesopfer sprunghaft gestiegen. Insgesamt sind bis jetzt 1.310 Menschen gestorben, rund 48.000 sind infiziert. Der Anstieg bei den Erkrankungen ist den Angaben zufolge auf ein neues Verfahren bei der Diagnose zurückzuführen.

4.2.2020 – Mehr als 24.000 infizierte Menschen in China

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen und Todesfälle durch das Coronavirus steigt in China weiterhin schnell an. Die Zahl der Patienten sei innerhalb eines Tages um fast 4.000 auf mehr als 24.000 angestiegen, berichtet die Gesundheitskommission in Peking. Die Zahl der Toten sei auf 490 gestiegen. In Deutschland gibt es bisher zwölf bestätigte Coronafälle.

2.2.2020 – Quarantäne in Germersheim beginnt

Für die 120 aus der chinesischen Region Wuhan ausgeflogenen deutschen Staatsbürger beginnt die 14-tägige Quarantäne auf dem Luftwaffenstützpunkt im rheinland-pfälzischen Germersheim. Zuvor wurde das Virus bei zwei Rückkehrern nachgewiesen. Sie werden in der Uniklinik Frankfurt behandelt.

Auf den Philippinen stirbt erstmal ein Mensch außerhalb Chinas an den Folgen einer Corona-Infektion. Es handle sich um einen 44-jährigen Chinesen aus der besonders betroffenen Stadt Wuhan, teilte das Gesundheitsministerium mit.

31.1.2020 – Zahl der Infektionen in China steigt rasant

In China ist die Zahl der Coronavirus-Patienten stark angestiegen - innerhalb eines Tages auf fast 9.700. Das hat die Gesundheitskommission mitgeteilt. Außerdem sind mittlerweile mindestens 213 Menschen an dem Virus gestorben. Die US-Regierung fordert ihre Staatsbürger ausdrücklich auf, nicht mehr nach China zu reisen.

30.1.2020 – WHO ruft globalen Notstand aus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den internationalen Gesundheitsnotstand wegen des Coronavirus ausgerufen. Die Fälle hätten sich innerhalb einer Woche mehr als verzehnfacht. Mit schärferen Maßnahmen gegen Ansteckung soll das Risiko einer weiteren Verbreitung über Grenzen hinweg reduziert werden

29.1.2020 – Keine Lufthansa-Flüge nach China

Die Lufthansa streicht alle Flüge von und nach China. Auch andere große Fluggesellschaften wie zum Beispiel British Airways haben Flüge nach China ausgesetzt.

28.1.2020 – Coronavirus erreicht Deutschland

In einer Firma in Bayern wird der erste Fall einer Covid-19-Erkrankung bekannt. Infektionsquelle war eine Mitarbeiterin aus China. In den folgenden Tagen wird das Virus bei insgesamt 14 Mitarbeitern nachgewiesen. Die Firma schließt für zwei Wochen. Die Angestellten arbeiten in dieser Zeit von zu Hause aus.

In China sind nach offiziellen Angaben inzwischen mehr als 4.500 Menschen infiziert, die Zahl der Toten steigt auf 106.

25.1.2020 – Frankreich meldet erste Infektionen

In Frankreich sind drei Infektionen mit dem neuen Coronavirus bestätigt worden. Alle drei Erkrankten seien in China gewesen, teilte das Gesundheitsministerium mit

23.1.2020 – Wuhan wird abgeriegelt

Im Kampf gegen das Coronavirus riegelt China die Millionenstädte Wuhan und Huanggang ab. Zufahrtsstraßen und der Bahnhöfe werden gesperrt, der Flughafen von Wuhan darf nicht mehr angeflogen werden. Außerdem werden öffentliche Neujahrsfeiern abgesagt. Innerhalb weniger Tage soll in Wuhan ein neues Krankenhaus für 1.000 Patienten gebaut werden. An den chinesischen Aktienmärkten brechen die Kurse ein. Die Zahl der bestätigten Infektion liegt jetzt bei 630, 17 Menschen sind bislang gestorben.

30.12.2019 – Entdeckung des neuen Coronavirus in Wuhan, China

Der chinesische Arzt Li Wenliang informiert andere Arztkollegen über sieben Patienten, die mit Verdacht auf eine Infektion mit einem SARS-Virus im Zentralkrankenhaus in Wuhan behandelt werden. Bis zum 3.1.2020 werden der WHO 44 Erkrankte gemeldet. Im Februar wird der Erreger als "SARS-CoV-2" benannt, die Krankheit als "Covid-19".