Wer heute geplant hatte, mit dem Zug zu fahren, erlebte am Bahnhof möglicherweise eine unangenehme Überraschung: Die Ticketautomaten waren am Morgen und Vormittag außer Betrieb. Und das nicht nur an vereinzelten Bahnhöfen, sondern bundesweit.

Was tun, wenn der Ticketautomat streikt?

Neben den Automaten können Fahrscheine immer noch klassisch am Schalter gekauft werden. Bei Störungen der Automaten sind dort aber lange Warteschlangen zu befürchten. Außerdem sind Fahrkartenschalter an deutschen Bahnhöfen mittlerweile eher Ausnahme statt Regel: Von etwa 5.700 Bahnhöfen haben nur rund 400 überhaupt eine Verkaufsstelle für Bahntickets.

Abhilfe schaffen hier die Website und die App der Deutschen Bahn. Für Online-Fahrscheine müssen Nutzer sich einmalig auf der Website registrieren und Zahlungsdaten hinterlegen. Anschließend kann man Fahrscheine auch bequem unterwegs mit dem Smartphone kaufen. Von der Störung der Ticketautomaten waren Website und App heute nicht betroffen.

Kann man Fahrscheine im Zug kaufen?

Wer aber ohne Smartphone an einem Bahnhof ohne funktionierenden Fahrkartenschalter strandet, kann sein Ticket notfalls auch im Zug kaufen. Im Fernverkehr ist das generell möglich, allerdings nur zum sogenannten „Bordpreis“: Der liegt 19 Euro über dem Normalpreis. Nur wenn nachweislich ein Fahrscheinkauf am Startbahnhof nicht möglich war, muss kein Aufpreis gezahlt werden. In jedem Fall ist eine Zahlung aber nur bar oder mit Kreditkarte möglich, EC-Karten werden an Bord nicht akzeptiert.

Schwieriger wird es in Regionalzügen: Hier verkauft die Deutsche Bahn gar keine Fahrkarten mehr im Zug. Und auch in den Zügen regionaler Verkehrsverbünde sind die Regelungen von Region zu Region unterschiedlich. Um nicht am Ende eine Strafe für's Schwarzfahren zahlen zu müssen, ist es im Zweifelsfall also besser, sich vorher an die jeweilige Hotline zu wenden.

Heutige Störung der Automaten ist behoben

Der heutige Ausfall der Fahrscheinautomaten wurde unterdessen behoben. Wer während des Ausfalls beim Ticketkauf an Bord einen Aufpreis zahlen musste, kann sich für eine Rückerstattung an die Bahn wenden.