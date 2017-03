Freitag, 03.03.2017

Tom Hanks macht den Reportern des Weißen Hauses ein Geschenk

So sieht das gute Stück aus, das die Journalisten mit neuer Energie versorgen soll. dpa/picture-alliance

Das ist aber nett – Schauspieler Tom Hanks zeigte sich am Donnerstag spendabel und schenkte den Journalisten im Weißen Haus eine neue... Espressomaschine.

Ein kleiner Seitenhieb auf den neuen Präsidenten: Das Verhältnis von Trump und den Medien ist nämlich bekanntermaßen ziemlich schlecht. Regelmäßig motzt der Präsident über die Berichterstattung und beschimpft die traditionelle Presse als „Fake News“. Da können die Reporter ein bisschen Power durch frischen Kaffee sicherlich gut gebrauchen.

Die neue Maschine ist übrigens schon die dritte, die der Hollywood-Star dem Pressebereich spendiert hat. Die erste gab es noch während der Amtszeit von Präsident Bush, weil die Journalisten bis dahin wohl keine gute Kaffeemaschine hatten und die zweite unter Obama (weil die erste nicht so richtig gut gepflegt wurde). Zu der neuen Maschine schrieb Tom Hanks einen kleinen Gruß, sehr retro auf einer Schreibmaschine (er sammelt Schreibmaschinen): „An die Journalisten des Weißen Hauses. Macht weiter mit dem guten Kampf für die Wahrheit, die Gerechtigkeit und den amerikanischen Weg. Besonders für die Wahrheit.“ dpa/picture-alliance

Donnerstag, 02.03.2017

Jeff Sessions verschweigt Treffen mit russischem Botschafter

Hat Jeff Sessions seine Treffen mit dem russischen Botschafter bewusst verschwiegen? dpa/picture-alliance

Jeff Sessions, der „United States Attorney General“ – und damit so etwas wie der Justizminister Amerikas, hat offenbar nicht die Wahrheit gesagt. Bei seinem Amtsantritt sagte er unter Eid aus, er habe während des Wahlkampfes von Donald Trump weder mit „den Russen kommuniziert“, noch könne er sich zu Kontakten zwischen Trump-Unterstützern und russischen Politikern oder Geheimdienstlern äußern – weil ihm nichts bekannt sei. Sessions gilt als treuer Anhänger und enger Berater von Donald Trump.

Die Washington Post berichtet nun jedoch, gestützt auf Berichte aus dem US-Justizministerium, dass es im letzten Jahr zwei Treffen von Sessions mit dem russischen Botschafter Sergey Kislyak gegeben hat. Eines der Treffen fand sogar ganz privat, im Büro des damaligen Senators, statt.

Als „Attorney General“ unterstehen Sessions aktuell die Justiz und das FBI. Das FBI untersucht die Beziehungen zwischen Trump-Anhängern und der russischen Regierung im vergangenen Jahr, da es Verdachtsmomente gibt, dass russische Hacker versucht haben, die Wahlen zu beeinflussen. Aus diesem Grund steht Sessions nun besonders in der Kritik.

Jeff Sessions weist die Anschuldigungen, er habe gelogen, aber scharf zurück: Er habe nie mit dem russischen Botschafter über den Wahlkampf gesprochen. Im vergangenen Jahr habe er als Politiker eine Vielzahl von Botschaftern verschiedener Länder getroffen. Diese Unterredungen zu erwähnen, habe er nicht für relevant gehalten, da diese Treffen nicht im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten für Trump gestanden hätten.

Montag, 27. Februar 2017

Weiterer Minister zieht seine Kandidatur zurück

Bei der Besetzung von Regierungsposten hat US-Präsident Trump erneut eine Absage kassiert. Dieses Mal geht es um den Posten des Marineministers, der eigentlich von Geschäftsmann Philip Bilden besetzt werden sollte. Als Begründung für seinen plötzlichen Rückzieher nannte Bilden, dass er das unabhängige Ethikbüro der US-Regierung nicht zufriedenstellen könne, ohne dass seine Privatsphäre dabei verletzt werde. Konkret nannte er die finanziellen Interessen seiner Familie, die er offenbar nicht offenlegen will.

Dabei ist Bilden nicht der erste Kandidat, der zurückzieht: In den letzten Wochen hatten bereits drei weitere Kandidaten für Trumps Kabinett ihre Kandidaturen zurückgenommen.Der Milliardär Vincent Viola hatte seine Kandidatur für den Posten des Heeresministers zurückgezogen, ebenso wie Trumps Favorit für die Spitze des Arbeitsministeriums, Andy Puzder. Vor wenigen Tagen lehnte dann Admiral Bob Harward den ihm angebotenen Posten des Sicherheitsberaters ab.

Sonntag, 26. Februar 2017

Trump geht nicht zum Korrespondenten-Dinner

US-Präsident Trump hat sich schon wieder mit den Medien angelegt. Trump schrieb auf Twitter, dass er nicht zum traditionellen Dinner der Korrespondenten im Weißen Haus kommt. Bisher war das ein Pflicht-Termin für Präsidenten. Warum er nicht kommt, sagte er nicht. Zwischen Journalisten und Trump gibt es seit Wochen Streit. Zuletzt hatte Trump die Medien in den USA „Feinde des Volkes“ genannt.

Solch eine Absage ist unüblich. Zum letzten Mal ist das vor über 25 Jahren passiert.

Das Galadinner der Korrespondenten in Washington wird in diesem Jahr ohne den Präsidenten stattfinden. Trump sagte seine Teilnahme für das Essen am 29. April ab - per Tweet. Posted by tagesschau on Sunday, February 26, 2017

Samstag, 25. Februar 2017

Das Weiße Haus schließt Medien von Presse-Gespräch aus

Die US-Regierung hat mehrere große US-Medienhäuser von einem Presse-Gespräch mit dem Sprecher von Donald Trump ausgeschlossen. Darunter waren besonders Medien, die kritisch über Präsident Trump berichtet haben, wie CNN, der „Los Angeles Times“ und die „New York Times“.

Der Mann, dem die ausgeschlossenen Medien vielleicht die ein oder andere Frage gestellt hätten – Pressesprecher Sean Spicer. picture alliance/ AP Photo

Das Weiße Haus verteidigte die Entscheidung jedoch: „Wir haben einen Pool eingeladen, so dass jede Gruppe repräsentiert war“, sagte Sarah Sanders, eine Sprecherin des Weißen Hauses.

Beim Fernsehsender CNN hieß es dagegen, die Entscheidung sei nicht akzeptabel. Der Chefredakteur der New York Times sagte, so etwas habe es noch nie gegeben. Normalerweise steht das tägliche Pressebriefing allen Medienunternehmen mit einer Berechtigung für das Weiße Haus offen. Vertreter der Nachrichtenagentur AP und des „Time“-Magazins wären zugelassen gewesen, boykottierten das Pressebriefing aber aus Solidarität mit/ zu ihren Kollegen.

Mittwoch, 15. Februar 2017

Kellyanne Conway droht eine Untersuchung

Das unabhängige Büro für Regierungsethik kritisiert den Vorfall mit Trump-Beraterin Kellyanne Conway in der vergangenen Woche. Conway hatte in einem Fernsehinterview offensiv Werbung für die Modemarke der Präsidententochter Ivanka Trump gemacht, nachdem mehrere Modeketten ihre Produkte aus dem Sortiment genommen hatten.

Kellyanne Conway im Fox-Interview. dpa/picture-alliance

Conway wird vorgeworfen, dass sie ihre Position als Mitarbeiterin des Weißen Hauses missbraucht hat. Walter Shaub, Leiter der Ethikbehörde, fordert in einem Brief: „Ich empfehle dem Weißen Haus, Ermittlungen wegen des Verhaltens von Frau Conway einzuleiten und Disziplinarmaßnahmen gegen sie in Betracht zu ziehen.“

Republikaner und Demokraten hatten Conway nach dem Zwischenfall kritisiert und Beschwerde bei der Ethikbehörde eingelegt. Daraufhin wurde Conway im Weißen Haus aber nur über ihre Fehler „belehrt“.

Donald Trump ging zwar auf Abstand zu ihren Äußerungen, hatte aber zuvor selbst per Twitter die Modekette Nordstrom kritisiert, die Produkte seiner Tochter nicht mehr zu verkaufen.

Welches Verhältnis hat Trump zu Russland?

Vertraute Trumps hatten vor seiner Wahl zum Präsidenten mehrfach Kontakt zu hohen Vertretern des russischen Geheimdienstes und der russischen Regierung gehabt. Das berichtet zumindest die „New York Times“. Demnach gab es mehrfach Kontakte zwischen Mitgliedern des Wahlkampfteams sowie weiteren Trump-Vertrauten und hohen, russischen Funktionären.

Blick auf die Außenmauer des Kremls in Moskau. dpa/picture-alliance

Es ist noch unklar, ob die Telefonate in einem Zusammenhang mit eventuellen Wahlkampfmanipulationen durch Russland stehen. Das FBI untersucht allgemein die Verbindungen zwischen der Trump-Administration und der russischen Regierung. Dabei werden nicht nur Telefonkontakte untersucht, sondern auch Banktransaktionen und Reiseunterlagen ausgewertet.

Solange die Strafverfolgungsbehörden nicht offenlegen, welche Trump-Vertrauten genau in welchem Maße Kontakte zur Russland gepflegt haben und um welche Themen es sich bei Gesprächen und Reisen drehte, lässt sich die Situation kaum einschätzen.

Einige Wahlkampfhelfer von Trump sind selbst Unternehmer, die in Russland aktiv sind. Die „New York Times“ führt an, dass sie auch von diesem Hintergrund Kontakt zu Geheimdienstmitarbeitern gehabt haben könnten, da dieser auch in der Wirtschaft des Landes präsent ist.

Das Weiße Haus und das FBI möchten die Berichterstattung aktuell nicht kommentieren. Es bleibt abzuwarten, was die Ermittlungen noch ergeben.

Dienstag, 14. Februar 2017

Sicherheitsberater Michael Flynn tritt zurück

US-Sicherheitsberater Flynn ist zurückgetreten. dpa/picture-alliance

Der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Ex-General Michael Flynn, ist zurückgetreten. Das hat das Weiße Haus bestätigt. Flynn war unter anderem wegen seiner Kontakte zu Russland von Anfang an eine umstrittene Wahl für den Posten.

Zum Verhängnis soll ihm nun ein Telefongespräch mit dem russischen Botschafter in Washington geworden sein. Unter anderem berichtet die New York Times, dass Flynn in dem Telefonat Ende Dezember über die neuen Russland-Sanktionen Obamas geredet haben. Das sei unangemessen, finden manche Abgeordnete, verstoße eventuell sogar gegen Recht.

Flynn könnte dem Botschafter versprochen haben, dass diese Sanktionen unter Trump wegfallen würden.