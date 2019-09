Nancy Pelosi, die Chefin der US-Demokraten, hat lange die Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump abgelehnt. Nun änderte sie ihre Meinung und kündigte – effektvoll inszeniert – an, dass das Repräsentatenhaus, in dem die Demokraten die Mehrheit haben, ein offizielles Prüfverfahren für eine mögliche Amtsenthebung einleiten wird.

„In dieser Woche hat der Präsident zugegeben, dass er seinen ukrainischen Amtskollegen um etwas gebeten hat, was ihm politisch nutzt“, sagte Pelosi. Das habe seinen Verrat deutlich gemacht. „Verrat an seinem Amtseid, Verrat an unserer nationalen Sicherheit, Verrat an der Integrität unserer Wahlen“ – es ist eine dramatische Wortwahl, wie man sie von Pelosi in dieser Form selten hört.

Was hat Trump denn getan?

Hintergrund der Vorwürfe gegen den US-Präsidenten ist ein Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. In dem Gespräch soll Trump seinen Amtskollegen gedrängt haben, Untersuchungen über Geschäftsbeziehungen des Demokraten Joe Biden und seines Sohns in der Ukraine anzustellen. Offenbar in der Hoffnung, dass dabei belastendes Material zum Vorschein kommt.

Joe Biden, Vize-Präsident unter Barack Obama, ist einer von Trumps prominentesten möglichen Herausforderern bei den nächsten Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr.

Und wie ist das herausgekommen?

Durch einen Whistleblower aus Geheimdienstkreisen. Diese Person hat Alarm geschlagen und gesagt, sie habe einen Mitschnitt des Telefonats gehört.

Wie reagiert Trump?

Er hat reagiert, wie Trump immer reagiert, wenn er sich bedroht oder angegriffen fühlt. Er hat ziemlich aggressive Tweets veröffentlicht. Darin ist einmal mehr von Hexenjagd auf seine Person die Rede. Andererseits scheint er aber auch ein gewisses Aufklärungsinteresse zu haben. Er hat zugestimmt, dass die Verschriftlichung des Telefonats veröffentlicht wird und er scheint davon auszugehen, dass das nicht so belastend ist.

Das wäre nicht der erste Skandal von Trump. Warum diesmal ein Amtsenthebungsverfahren?

Viele denken, dass Trump tatsächlich das Amt des Präsidenten mit allen Machtbefugnissen und allen Machtmitteln benutzt oder missbraucht hat, um eigennützige parteipolitische Interessen zu verfolgen. In diesem Fall eben belastendes Material gegen Joe Biden zu bekommen.

USA-Korrespondent Sebastian Hesse sagt zudem, dass viele Demokraten frustriert sind, dass in der sogenannten Russland-Affäre so wenig herausgekommen ist. Trump wurde immerhin vorgeworfen, Wahlkampfhilfen aus Russland bekommen zu haben, um die Wahl 2016 zu gewinnen. Trotz zahlreicher Unstimmigkeiten und Verstrickungen konnte dem Präsidenten jedoch kein so gravierendes Fehlverhalten nachgewiesen werden, dass ein Amtsenthebungsverfahren Aussichten auf Erfolg gehabt hätte.

Wie funktioniert das „Impeachment“? Die Hürden für eine Amtsenthebung des US-Präsidenten sind sehr hoch. Der amerikanischen Verfassung zufolge kann ein Präsident nur von einer Mehrheit beider Parlamentskammern des Kongresses des Amtes enthoben werden. Als Gründe für ein solches „Impeachment“ nennt die Verfassung „Verrat, Bestechung oder andere schwere Verbrechen und Vergehen“ – eine nähere Definition gibt es nicht. Bisher ist noch kein US-Präsident auf diesem Wege des Amtes enthoben worden. Zwar zeichnet sich im Repräsentantenhaus, das von den Demokraten kontrolliert wird, große Unterstützung für eine Absetzung von Donald Trump ab. Angesichts der Machtverhältnisse im Senat, wo Trumps Republikaner 53 der 100 Sitze halten, gilt ein Erfolg jedoch als sehr unwahrscheinlich. Amtsenthebungsverfahren war noch nie erfolgreich Das Verfahren funktioniert so: Erste Schritte erfolgen im Justizausschuss des Repräsentantenhauses. Später verabschiedet die gesamte Kammer mit einfacher Mehrheit eine Liste von Anklagepunkten und leitet sie an den Senat weiter, dem die Funktion eines Gerichts zukommt. Der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs leitet das Verfahren, einer Verurteilung müssten am Ende zwei Drittel der anwesenden Senatoren zustimmen. Nach Angaben des Senats ist keine Berufung vorgesehen. Zuletzt musste sich der Demokrat Bill Clinton 1999 wegen einer Lüge über seine Affäre mit der Praktikantin Monica Lewinsky einem Verfahren stellen. Der Senat sprach ihn jedoch von den Vorwürfen des Meineides und der Behinderung der Justiz frei. 1974 kam der Republikaner Richard Nixon wegen der sogenannten Watergate-Affäre um die abgehörte Wahlkampfzentrale des politischen Gegners einer Amtsenthebung durch seinen Rücktritt zuvor.

Welche Erfolgsaussichten hätte das Verfahren?

Das steht und fällt damit, was noch an Material zum Vorschein kommt, also ob man Trump tatsächlich nachweisen kann, dass er sein Amt missbraucht hat. Dann würde sicherlich auch der Rückhalt der Republikaner zumindest ins Wackeln kommen. Und an den Republikanern hängt das Verfahren letztendlich. Denn selbst wenn im Repräsentantenhaus, wo die Demokraten die Mehrheit haben, ein solches Verfahren auf den Weg gebracht wird, müsste es trotzdem im Senat beendet werden. Dort wird über die endgültige Amtsenthebung entschieden. Im Senat haben aber die Parteifreunde von Trump die Mehrheit.