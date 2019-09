Die Schüler der katholischen St. Edward-Schule in Nashville können sich ab sofort keine Harry Potter-Bücher mehr aus der Schulbibliothek ausleihen. Die Bücher sind weg, sie wurden wegen ihres vermeintlich gefährlichen Inhaltes aus der Bibliothek entfernt.

Reehil: Sprüche können wirklich Geister heraufbeschwören

Zu Begründung schrieb Pastor Dan Reehil von der St. Edward-Schule in einer E-Mail: „Diese Bücher stellen Magie sowohl als gut und als böse dar. Das ist sie aber nicht, Magie ist nur eine kluge Täuschung. Die in den Büchern verwendeten Flüche und Zaubersprüche sind tatsächliche Flüche und Zaubersprüche. Diese Sprüche können, wenn sie von einem Menschen gelesen werden, tatsächlich böse Geister in dessen Welt heraufbeschwören.“

Reehil schrieb weiter, dass es mehrere Exorzisten in den USA und in Rom um Rat gefragt habe. Die hätten ihm ebenfalls empfohlen, die Harry Potter-Bücher zu entfernen.

Katholische Kirche hält sich bei Harry Potter zurück

Die Schulverantwortliche der Diözese Nashville, Rebecca Hammel, bestätigte der Zeitung "The Tennessean", dass Reehil diese Mail geschrieben habe. Und sie sagte weiter, die katholische Kirche nehme keine offizielle Position gegenüber den Harry Potter-Büchern ein. Deshalb habe der Pastor der Schule in diesem Fall das letzte Wort.

Der erste Harry Potter-Band war am 26. Juni 1997 mit einer Auflage von nur tausend Stück beim Verlagshaus Bloomsbury erschienen. Bis heute verkauften sich die insgesamt sieben Harry Potter-Bände mehr als 450 Millionen Mal in aller Welt, sie wurden in 79 Sprachen übersetzt.