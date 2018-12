Die Deutsche Umwelthilfe warnt vor einer hohen Feinstaubbelastung zu Silvester und fordert eine Verlegung von Feuerwerken aus belasteten Innenstädten. Jürgen Resch, Geschäftsführer der Umwelthilfe, fordert in einer Mitteilung, den Ort für Feuerwerke zu verlegen: „Entweder auf Flächen am Stadtrand, wo die Menschen ihre Feuerwerkskörper abfeuern können oder noch besser ein professionelles Feuerwerk außerhalb sensibler Zonen, an dem sich alle erfreuen können und welches kaum Feinstaub erzeugt.“

Städtetag lehnt Verbot aus Feinstaubgründen ab, aber:

Ginge es nach der Umwelthilfe, wäre Feuerwerk nur außerhalb der Innenstädte erlaubt. dpa/picture alliance

Es sei zwar richtig, dass Umwelt und Gesundheit von Feuerwerk „in einem gewissen Umfang belastet“ würden, heißt es vom Deutschen Städtetag. „Daraus die Forderung abzuleiten, Silvesterfeuerwerk an den Stadtrand zu verlagern, geht mir jedoch zu weit“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, dem Handelsblatt. Anders sehe es bei einem Stopp für Feuerwerk aus Sicherheitsgründen aus. „Einige Städte untersagen das Abfeuern von Feuerwerk und Raketen in bestimmten Teilen der Innenstädte, um die Sicherheit der feiernden Menschen zu erhöhen“, sagte Dedy dem Blatt.

Zum Jahreswechsel werden laut Umwelthilfe durch Feuerwerkskörper in wenigen Stunden 5.000 Tonnen Feinstaub freigesetzt. Dies entspricht etwa 17 Prozent der jährlich im Straßenverkehr entstehenden Feinstaubmenge. Zugleich fordert die Umwelthilfe Verbote für Silvesterböller und mit Schwarzpulver angetriebene Raketen, die für die „extremen Feinstaubwerte“, aber auch viele Brände und Verletzungen verantwortlich seien. Dies sei im Ausland häufig bereits Praxis, aber erst in wenigen deutschen Städten.