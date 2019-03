Uri Geller verbiegt nicht nur Löffel mit Gedankenkraft – er ist auch ein Gegner des Brexit und möchte, dass Großbritannien in der EU verbleibt. Daher werde er „nicht erlauben“, dass Theresa May das Land aus der Europäischen Union führe, berichtet die britische Zeitung The Guardian.

In einem offenen Brief an die Premierministerin schreibt er, dass er „psychisch und sehr stark“ fühle, dass die meisten Briten den Brexit nicht wollen. Daher werde er ihn stoppen. Telepathisch und trotz seiner großen Sympathien für May: „So sehr ich Sie auch bewundere, ich werde Sie telepathisch aufhalten – und glauben Sie mir, ich bin dazu in der Lage“, steht es in seinem Brief.

Briten sollen „telepathische Energie“ schicken

Uri Geller will Theresa May zum Einlenken in Sachen Brexit bewegen. dpa/Bildfunk

Offenbar kennt Geller May persönlich bereits seit vielen Jahren. Derzeit lebt er in Israel. Von dort aus möchte er auch seine telepathischen Energien in die Welt schicken. Am liebsten mit Hilfe der Briten. Nach seinem offenen Brief hat er sie aufgefordert, jeden Tag um 11:11 und um 23:11 Uhr (11:11 AM und PM, eine sehr mystische Zeit, wie Geller schreibt) ihre psychische Energie in Richtung Theresa May zu schicken.

Er selbst mache das von Israel aus, mit einem geistigen Bild von May, wie sie ein Dokument unterschreibt, das den EU-Austritt widerruft. Sollte das nicht ausreichen, werde er noch ein weiteres Bild hinterherschicken, das May dabei zeige, wie sie ein zweites Referendum über den EU-Ausstieg in die Wege leitet.

Moralische oder ethische Bedenken hat Uri Geller dabei nicht: „Wenn wir die EU verlassen, wird das eine Katastrophe“, sagt er.

Das politische London berät derweil

Währenddessen laufen in London die politischen Beratungen über das weitere Vorgehen in Sachen Brexit – und die mögliche Zukunft von Premierministerin May. Angeblich planen mehrere Kabinettsmitglieder ihren Sturz. Gleich mehrere Nachfolgekandidaten stünden bereit.

Ursprünglich wollte die Regierung in dieser Woche ein drittes Mal über das Abkommen abstimmen lassen, mit dem sie schon zwei Mal eine deftige Niederlage eingefahren hat. May will einen solchen dritten Anlauf aber nur noch wagen, wenn sich eine ausreichende Unterstützung bei den Abgeordneten abzeichnet.

Parallel dazu werden inzwischen Test-Abstimmungen über verschiedene Optionen vorbereitet, vom Austritt ohne Abkommen über andere Varianten eines Deals bis hin zum Verbleib in der EU. Probeläufe, um herauszufinden, wofür es überhaupt eine Mehrheit im Unterhaus geben könnte.