Aktualisierung: Freitag, 10. März, 01:04 Uhr

Bei seiner Festnahme hat Marcel H. der Polizei von einem Wohnungsbrand in Herne berichtet. In dieser Wohnung wurde anschließend eine männliche Leiche gefunden – und nicht, wie zuvor berichtet, zwei Leichen. Die Identität der Person ist unklar.

Identifizierung erfolgt! Es handelt sich zweifelsfrei um Marcel H. Am Brandort eine männliche Leiche aufgefunden https://t.co/KKIMGmo4Rx — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 9, 2017

Aktualisierung: Donnerstag, 9. März, 23:22 Uhr

Die Polizei hat bestätigt, dass der Festgenommene „zweifelsfrei als Marcel H. identifiziert“ wurde.

Aktualisierung: Donnerstag, 9. März, 22:10 Uhr

Laut dpa ist der mutmaßliche Kindermörder Marcel H. am Donnerstagabend in Herne gefasst worden. Das hätten Polizeikreise bestätigt, heißt es. Seine Identität müsse noch geklärt werden, aber man gehe davon aus, den Gesuchten zu haben.

Laut der Dortmunder Polizei soll der Gefasste selbst einen Brand bei der Polizei gemeldet haben. Am Brandort in Herne seien zudem zwei weitere Leichen gefunden worden.

Der Festgenommene hat sich bei der Polizei gemeldet und Hinweise auf einen Brand in #Herne gegegeben. Am Brandort wurden 2 Leichen gefunden. https://t.co/iMFjGLenJZ — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 9, 2017

Dpa beruft sich auf einen Polizeisprecher, der erklärte, ein Mann habe am Abend einen Imbiss in Herne betreten. „In dem Imbiss hat die Person gesagt: „Ich bin der Gesuchte. Bitte rufen Sie die Polizei“, berichtete der Beamte. „Diese Person hat sich dann auch festnehmen lassen. Vom äußeren Erscheinungsbild kann es der Gesuchte sein. Wir sind uns aber noch nicht hundertprozentig sicher.“

Die Untersuchungen zur Identität des Festgenommenen liefen am Abend noch.

Erstmeldung: Dienstag, 7. März

Viele Hinweise bei der Polizei

Bei der Polizei im Ruhrgebiet sind viele Hinweise eingegangen. Zum Täter geführt hat aber noch keiner – weder die Durchsuchung eines Krankenhauses am Donnerstagvormittag in Mönchengladbach noch ein Einsatz in der Nacht zu Donnerstag. Da sind Spezialkräfte der Polizei mit einem Hubschrauber einem Hinweis nachgegangen. Am Mittwoch hatte die Polizei eine Schule in Wetter in der Nähe von Herne durchsucht. Ein Mann hatte die Polizei alarmiert, weil er glaubt, den mutmaßlichen Täter gesehen zu haben.

Täter könnte sich verletzt haben

Die Polizei hat ihren Fahndungsaufruf mittlerweile erweitert. Sie geht davon aus, dass der Mörder sich bei der Tat an der rechten Hand verletzt haben könnte. Deshalb sucht sie nach Zeugen, die einen Mann mit einer solchen Verletzung in oder um Herne bei einem Arzt, in einem Krankenhaus oder einer Apotheke gesehen haben.

Außerdem veröffentlichte die Polizei das Foto eines Hundes. Sie fragte, wer Angaben zu dessen Besitzer machen könne. Wie der Hund mit Tat oder mutmaßlichem Täter in Verbindung steht, wollte sie „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht sagen.

Polizei Dortmund

Tatverdächtiger gilt als gefährlich

Die Polizei sucht jetzt auch außerhalb des Ruhrgebiets, in ganz Deutschland nach dem Tatverdächtigen Marcel Heße. Der Mann ist Kampfsportler und könnte mit einem Messer bewaffnet sein – er gilt als gefährlich. Die Polizei rät deshalb zur Vorsicht. So beschreibt sie den 19-Jährigen:

ca. 175 cm groß

sehr schlanke Statur

Brillenträger

kurze blonde Haare

vermutlich ist er mit einer Tarnhose und -weste bekleidet.

Hinweise an die Polizei: 0234-909-4761.

Trauer in Herne

Nach dem Mord an einem Neunjährigen sind die Menschen in Herne betroffen. Mit Stofftieren, Kerzen, Blumen und Bildern bekunden Menschen ihre Anteilnahme am Tod des Jungen. Er wurde am Montagabend erstochen im Keller eines Nachbarhauses gefunden. Im Vorgarten der Häuser einer Arbeitersiedlung brannten am Mittwochmorgen viele Kerzen.

Zeichen der Trauer in Herne dpa/picture-alliance

Weiteres Opfer des 19-Jährigen?

Hinweise auf ein zweites Opfer haben sich bisher nicht bestätigt. Am Dienstagabend hieß es, der 19-Jährige könnte nicht nur den kleinen Jungen getötet und Bilder ins Darknet gestellt haben. Ein User habe sich in einem Chat als der Flüchtige ausgegeben und beschrieben, wie er eine Frau und deren Kind „bekämpft“ habe, teilte die Polizei mit. Auch von Folter sei in dem Chattext die Rede, um an Daten für Bank, Computer und Telefon zu kommen. Es könnte sich aber auch um eine Falschmeldung handeln.