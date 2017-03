Gene Cernan war Kommandant der „Apollo 17“ Mission. Mit seiner Crew landete er im Dezember 1972 auf dem Mond und verbrachte dort drei Tage. Cernan war im Januar dieses Jahres mit 82 Jahren gestorben und hat der Welt ein ganz besonderes Vermächtnis hinterlassen.

Eine Investition von mindestens 10.000 Dollar

Foto: RR Auction

So hat ein Teil seiner Ausrüstung von damals überdauert: Ein Pornoheft. Genauer: Ein Poster aus einem Penthouse-Magazin, das der Astronaut damals mit in die Raumfähre schmuggelte – und das so zusammen mit der Crew auf dem Mond landete.

Das sexy Poster aus dem Weltraum wird jetzt versteigert. Das Bostoner Auktionshaus RR erwartet einen Versteigerungspreis von mindestens 10.000 US-Dollar.

Explizite Stellen mit Stickern verdeckt

Foto: RR Auction

In einer Erklärung schreibt das Auktionshaus, Cernan habe sich damals, zusammen mit seinem Mannschaftskollegen Stu Roosa, einen Scherz erlaubt. Das Penthouse-Poster sollen die beiden Astronauten zwischen den Seiten des Missionsplans versteckt haben.

Die expliziten Stellen des Models Helen Caunt versteckten sie dabei unter Stickern mit der Cartoonfigur „Roadrunner“. Tja, die Zeit war eben noch eine andere.

Die Mondmission war die bisher letzte der NASA und auch das bis heute letzte Mal, dass Menschen weiter als bis zur äußeren Erdumlaufbahn reisten. Gene Cernan ist außerdem der bislang letzte Mensch, der auf dem Mond gewesen ist.