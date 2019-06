Nach den Attacken auf zwei Öltanker im Golf von Oman wächst die Angst vor einem neuen Golfkrieg. US-Außenminister Mike Pompeo gab dem Iran die Schuld an den Attacken. „Es ist die Einschätzung der US-Regierung, dass die Islamische Republik Iran verantwortlich für die Angriffe ist, zu denen es heute im Golf von Oman kam“, sagte Pompeo gestern.

Iran weist Vorwürfe von sich

Der Iran weist die Vorwürfe von sich: Sie seien Teil eines Komplotts zwischen Politikern der USA und des Nahen Ostens, twitterte der iranische Außenminister Javad Zarif am Freitagmorgen.

USA wollen nicht mehr mit dem Iran verhandeln

US-Präsident Donald Trump twitterte, er schätze es sehrt, dass Japans Premierminister Shinzo Abe mit der Regierung des Iran spreche. Allerdings habe er das Gefühl, dass es zu früh sei, auch nur über einen „Deal“ mit Teheran nachzudenken: „Sie sind nicht soweit und wir auch nicht.“

Explosionen auf zwei Öltankern

Der Öltanker „Kokuka Courageous“ nach dem Angriff picture alliance/U.S. Central Command/AP/dpa

Am Donnerstag gab es Explosionen auf zwei Öltankern im Golf vom Oman – an einer strategisch wichtigen Meerenge, die den Persischen Golf mit dem Golf von Oman verbindet. Das US-Militär veröffentlichte am Morgen Material, das zeigen soll, dass der Iran für die Angriffe verantwortlich ist.

Das will der Iran so nicht stehen lassen: Die Vereinigten Staaten zögen voreilige Schlüsse und machten den Iran verantwortlich, „ohne einen tatsächlichen oder ausführlichen Beweisschnipsel“, wettert Zarif. Er warf den USA vor, Wirtschaftsterrorismus zu verschleiern – er meint damit die Sanktionen der USA gegen den Iran.

Iran wirft USA vor, selbst verantwortlich zu sein

In einer Mitteilung des Iran bei den Vereinten Nationen heißt es weiter, „der ökonomische Krieg und Terrorismus der USA gegen das iranische Volk sowie ihre massive Militärpräsenz in der Region sind weiterhin die Hauptursachen für Unsicherheit und Instabilität in der weiteren Persischen Golfregion.“

Der Iran fordert, dass die USA und ihre Verbündeten müssten „die schädlichen Verschwörungen sowie die Operationen unter falscher Flagge in der Region beenden“. Mit „Operation unter falscher Flagge“ sind Angriffe gemeint, die einem Gegner in die Schuhe geschoben werden. Damit wird meistens ein Anlass geliefert, einen militärischen Konflikt zu beginnen.

USA legen Beweise vor

Das US-Militär hat ein Video veröffentlicht, das die iranischen Revolutionsgarden belasten soll. Laut US-Zentralkommando Centcom zeige das Video ein Boot der Revolutionsgarden, das auf den Tanker „Kokuka Courageous“ zufährt. Die Menschen an Bord würden eine nicht explodierte Haftmine wieder vom Rumpf entfernen.

Zwei Öltanker waren am Donnerstag angegriffen worden: Ein von einem deutschen Unternehmen gemanagter Frachter, der einer japanischen Firma gehört und ein Schiff einer norwegischen Reederei. Beide Tanker wurden beschädigt, die Besatzungen wurden in Sicherheit gebracht.

Die Meerenge, in der die Angriffe passiert sind, ist eine der wichtigsten Seestraßen überhaupt. Die Straße von Hormus verbindet die ölreiche Golfregion mit dem offenen Meer. Ein großer Teil des weltweiten Öltransports mit Schiffen läuft über diese Strecke ab.

Was steckt hinter dem Angriff?

Wenn es nach den USA geht, will der Iran damit erreichen, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Pompeo sagte, seine Regierung setze aber weiter auf Diplomatie. Auch der stellvertretende amerikanische UN-Botschafter Jonathan Cohen gibt dem Iran die Schuld an dem Angriff. „Keine Gruppe in der Region verfügt über die Ressourcen oder die Fähigkeiten, um mit dieser Genauigkeit zu agieren. Der Iran jedoch hat die Waffen, die Expertise und das Wissen der Geheimdienste, um das zu machen.“

Und warum belegen die USA den Iran mit Sanktionen? Weil Teheran sich weigert, einen neuen Atomdeal mit den USA auszuhandeln. Trump hatte das Abkommen letztes Jahr einseitig aufgekündigt und harte Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt.

Der oberste Führer des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, schloss Verhandlungen mit den USA im Atomstreit kategorisch aus. „Der Iran vertraut den USA nicht“, sagte er bei einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Abe. „Wir haben mit den Amerikanern bereits die bittere Erfahrung beim Atomabkommen gemacht und wollen diese Erfahrung nicht wiederholen.“