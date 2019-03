Die Staatsanwaltschaft in New York wirft der 28-Jährigen vor, zwischen November 2016 und August 2017 Bekannte, Hotels und Restaurants um umgerechnet rund 240.000 Euro betrogen zu haben. Ihre Masche: Sie soll sich als reiche Erbin ausgegeben haben. Angeblich 60 Millionen Euro auf Konten in Deutschland und der Schweiz schienen ihr offensives Selbstbewusstsein zu stützen. Sie schaffte es, die „richtigen“ Leute zur „richtigen“ Zeit an den angesagtesten Orten zu treffen und ihnen durch weitere Lügen viel Geld abzuluchsen, schrieb das New York Magazine. Das Magazin hatte die ganze Geschichte auffliegen lassen.

Klassische Hochstapler-Methoden

Der Artikel liest sich wie ein Meister-Betrüger-Roman: Anna S., die in der Nähe von Moskau geboren wurde und ganz unprätentiös in Köln-Eschweiler zur Schule ging, aß in New York in den angesagtesten Restaurants, wohnte – zum Teil monatelang – in teuren Hotels, lud Bekannte zu Urlauben für 7.000 Dollar die Nacht in Marokko ein. „Sie hatte ein engelhaftes Gesicht mit blauen Augen und Schmollmund“, schreibt Fotoredakteurin Rachel Deloache Williams in dem Artikel. Anna S. soll sie um rund 55.000 Euro betrogen haben. Denn wenn es ums Bezahlen ging, habe die Pseudo-Erbin ihre Kreditkarte vergessen, oder diese habe „nicht funktioniert“.

Alles nur Schein? Anna S., mutmaßliche Hochstaplerin aus Deutschland, zu Prozessbeginn im Gericht. picture alliance/Richard Drew/AP/dpa

Falscher Name, falsche Dokumente, richtig dicke Lügen

Anna S. legte sich einen englischen Nachnamen zu, unter dem sie die High Society über drei Jahre hinters Licht führte. Laut Staatsanwaltschaft fälschte sie Schecks, beglich Schulden nicht und legte bei Banken gefälschte Unterlagen vor – zum Beispiel, um einen Kredit über 22 Millionen Dollar zu bekommen. Mit dem Geld habe sie angeblich einen exklusiven Privatclub für Reiche mit Filialen in Los Angeles, London, Hong Kong und Dubai eröffnen wollen.

Jahrelange Haftstrafe möglich

Zum Prozessauftakt kam die mutmaßliche Hochstaplerin in Handschellen – aber im schwarzen Kleid und hohen Absätzen. Ihr Verteidiger sagte zu den Vorwürfen, seine Mandantin sei unschuldig, sie habe sich „einfach neu erfunden“. Im Fall einer Verurteilung droht Anna S. eine jahrelange Haftstrafe. Und sie könnte unabhängig vom Urteil nach Deutschland abgeschoben werden. Denn ihr 90 Tage gültiges Visum für die USA hat sie nach Angaben der Polizeibehörde ICE überzogen.