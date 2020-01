Die Vorbereitungen der deutschen Bewerbungen für das Unesco-Welterbe ab 2024 liefen an, teilte das Kulturministerium am Freitag in Mainz mit. In Rheinland-Pfalz hätten sich in den vergangenen Jahren bereits vier Initiativen gebildet, die eine Nominierung anstrebten: die Mosel und die Nahe als Kulturlandschaften, die Osteifel mit ihrem historischen Bergbaurevier und die Sayner Hütte als Industriedenkmal. Vorschläge für weitere mögliche Welterbestätten könnten ab sofort beim Kulturministerium eingereicht werden.

Rheinland-Pfalz hat bereits vier Welterbestätten

Schon jetzt Unesco-Welterbe in Rheinland-Pfalz: das Obere Mittelrheintal bei St. Goarshausen. picture alliance/imageBROKER

Rheinland-Pfalz sei reich an kulturellem Erbe, sagte der rheinland-pfälzische Regierungsbeauftragte für das Welterbe, Staatssekretär Denis Alt (SPD). Das Land verfüge bereits über vier Welterbestätten: den Speyerer Dom, die römischen und mittelalterlichen Baudenkmäler von Trier, das Obere Mittelrheintal und die Überreste des Römisch-Germanischen Limes. „Damit übernehmen wir Verantwortung, das Welterbe für unsere Nachwelt zu erhalten und allen Menschen zugänglich zu machen“, sagte Alt.

Auch letztes Jahr wurde ein Antrag gestellt

Schon im Januar vergangenen Jahres reichte das Kulturministerium einen solchen Antrag bei der Unesco ein. Durch ihn soll Bad Ems an der Lahn als Teil einer Gruppe der berühmtesten europäischen Heilbäder zum Welterbe erklärt werden. Ob das tatsächlich passiert, entscheide sich frühestens im Sommer, hieß es damals. Außerdem bemüht sich Rheinland-Pfalz um eine Anerkennung der jüdischen „SchUM“-Städte Speyer, Worms und Mainz als Welterbe.

Liste soll weitergeschrieben werden

Die Kulturministerkonferenz hat nach Angaben des Ministeriums im vergangenen Herbst die Fortschreibung der Tentativliste zum Unesco-Welterbe zum 1. Februar 2024 beschlossen. Auf diesen Listen sammeln Staaten ihre Vorschläge für weitere Welterbestätten. Für die deutsche Tentativliste kann jedes Bundesland zwei Bewerbungen vorbringen. Bis zum 31. Oktober 2021 sollen die Länder ihre Vorschläge dem Sekretariat der Kulturministerkonferenz vorlegen. 2023 wird die Kulturministerkonferenz die neue Tentativliste beschließen. Von dieser kann jeder Staat jährlich eine Nominierung gegenüber der Unesco einreichen.