Stundenlang suchten Rettungskräfte in der Nacht auf Samstag eine Frau in der Donau. Ihr Handy war in den Fluss gefallen, sie stieg hinterher und wurde von der Strömung mitgerissen. Die Helfer stellten die Suche in der Nacht ein – doch am Sonntag tauchte die Frau wieder auf.