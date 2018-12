Vor rund sieben Jahren wurde die kanadische Band richtig bekannt. Der Grund: Ihr Cover zu Goytes Song „Somebody That I Used To Know“ wurde zum Internethit.

„Mike ist eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht“

Mike Taylor, der in dem Covervideo ganz rechts steht, sei in der Nacht zu Sonntag im Schlaf eines natürlichen Todes gestorben. Das haben seine Bandkollegen am Montag auf Facebook bekannt gegeben. „Mike hatte eine unvergleichliche Liebe zum Leben“, hieß es in dem Statement über den zweifachen Familienvater.

Eigentlich wollte die Band an Silvester zusammen auftreten

Die Kanadier hatten kürzlich eine Welttournee für 2019 mit mehreren Sommer-Terminen in Deutschland angekündigt. Am Silvesterabend wollten sie zudem an den Niagarafällen auftreten. Ob der Auftritt jetzt abgesagt wird, ist bisher nicht bekannt.