Am Lake Erie ist eine ganze Häuserzeile komplett mit Eis bedeckt. twitter / twitweeting

Was haben Hamburg und Hamburg gemeinsam? Beide Städte liegen am Wasser, in beiden ist es grade nicht wirklich warm – aber im deutschen Hamburg passiert nicht das, was im US-Hamburg grade Schlagzeilen macht. Dort liegen viele Häuser unter einer dicken Eisschicht begraben. Wie kann das sein?

Die Temperaturen in der knapp 14.000-Einwohner-Stadt schwanken zurzeit zwischen plus 5 und minus 10 Grad. Dazu ist es sehr windig – und das sorgt in Hamburg, südlich der Stadt Buffalo, schon seit mehreren Tagen für ein kurioses und eisiges Naturschauspiel.

Kalter Wind + Wasser = Eis

Der Wind peitscht das Wasser im Lake Erie auf, feine Wassertröpfchen fliegen in Richtung der Häuser und der kalte Wind lässt das Wasser gefrieren. Das Ergebnis: Dicke Eisschichten auf den Häusern direkt am Ufer des Lake Erie.

Der Fernsehsender CNN berichtet, die Eisschicht auf manchen Häusern sei mehr als 90 Zentimeter dick. Das sorgt bei den Besitzern der Eishäuser nicht gerade für viel Freude: sie haben Angst, dass ihre Häuser unter dem Gewicht zusammenbrechen.

Eishäuser sind Touristenmagnet

Ganz anders sehen das die vielen Schaulustigen, die zurzeit nach Hamburg pilgern. Sie wollen sich selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen – und ihre Social-Media-Accounts mit vielen „ich war da“-Bildern füllen. Und zugegeben: Die Häuser sehen schon krass aus.

