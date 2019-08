Am 27. September startet in Doha in Katar die Leichtathletik-WM. Bis zum 6. Oktober gehen dort Sportler aus aller Welt an den Start – voraussichtlich bei Temperaturen um die 30 Grad. In diesem Jahr soll dabei ein ganz besonders Hilfsmittel sein Debüt haben: eine Anti-Hitze-Pille – erst mal als Pilot-Projekt.

Was kann so eine Pille gegen Hitze tun?

Wie die britische Tageszeitung Telegraph berichtet, würden den Athleten elektronische Pillen angeboten. Angewandt werden die dabei tatsächlich, wie eine handelsübliche Kapsel – mit dem Unterschied, dass sie sich im Körper nicht zersetzt. Heißt: Die Pille würde einige Stunden vor dem Wettkampf geschluckt und hinterher über den Magen-Darm-Trakt wieder ausgeschieden. Einen Wirkstoff gebe es in der Pille nicht, nur einen elektronischen Chip, der während des Rennens aktiviert wird – schreibt die Zeitung weiter.

Alles „absolut sicher“ – heißt es

Solange die Pille dann im Körper ist, könne sie die Körpertemperatur des jeweiligen Sportlers messen. Die Daten würden dann elektronisch übermittelt. Stehen die Sportler vor einem Hitzschlag oder vor der Austrocknung, könne dann Alarm geschlagen und mit entsprechenden Maßnahmen reagiert werden.

„Mehrere nationale Verbände haben die Pille bereits getestet, und die Resultate waren gut“, zitiert die Zeitung eine nicht genannte Quelle aus dem Leichtathletik-Weltverband IAAF. Die Pille sei „absolut sicher“.

Woher kommt die Wunder-Pille?

Die Technologie wurde von Yannis Pitsiladis, einem Sportwissenschaftler an der Universität von Brighton, entwickelt. Pitsiladis, der eng mit der IAAF und dem Internationalen Olympischen Komitee zusammenarbeitet, wird den Testlauf in Doha auch überwachen. Die Pille wurde vor allem im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio entwickelt, wo –wie in Doha – extrem hohe Temperaturen drohen. Dazu kommt eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Gerade Ausdauerdisziplinen sollen von der neuen Technologie profitieren.