An der Grenze zu Polen errichtete das THW Schutzzäune gegen möglicherweise infizierte Wildschweine. picture alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Als erstes richten die Behörden vor Ort Bezirke ein, in denen ab sofort strenge Regeln gelten. Wer von außen kommt, wird durch Schilder am Straßenrand gewarnt. Darauf steht dann zum Beispiel „Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen – Pufferzone“. Einige Kilometer näher am Geschehen wird stehen: „Gefährdetes Gebiet“.

Die Jäger können dort verpflichtet werden, verstärkt Wildschweine zu jagen und nach verendeten Tieren zu suchen. Von jedem toten Wildschwein werden Proben genommen und zur Untersuchung auf die Afrikanische Schweinepest an ein staatliches Labor geschickt.

Schweine müssen drinnen bleiben

Die Schweinehalter in der Gegend müssen unter anderem dafür sorgen, dass ihre Schweine nicht mit Wildschweinen in Berührung kommen – das liegt auch im Eigeninteresse der Bauern. Auslauf bekommen die Hausschweine dann keinen mehr. Außerdem ist Desinfektion an den Stalltüren ein Muss. Hunde dürfen nur noch unter Aufsicht raus.

Falls Hausschweine zum Schlachthof transportiert werden sollen, geht das nur mit Sondererlaubnis – zum Beispiel, wenn die Schweine nachweislich gesund und virusfrei sind.

Warum dieser Aufwand?

Das alles ist nötig, um eine weitere Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest möglichst zu verhindern. Das Virus ist für Menschen ungefährlich, für Schweine endet die Krankheit aber meist tödlich. Eine Impfung gibt es bislang nicht.

Auch wenn die Afrikanische Schweinepest zunächst nur in Ostdeutschland auftreten sollte – mit finanziellen Folgen müssen Schweinehalter in ganz Deutschland rechnen. Denn mit dem ersten Nachweis der Afrikanischen Schweinepest gilt Deutschland nicht mehr als seuchenfrei.

Das hat gravierende Folgen für Schweinefleisch-Exporte in Drittländer außerhalb der EU. Dorthin geht immerhin gut ein Drittel der deutschen Ausfuhren. Besonders Asien ist ein wichtiger Absatzmarkt – auch für Schweineohren, -schwänze, und -pfoten. Asiatische Staaten wie China, Japan oder Korea werden dann aber voraussichtlich kein deutsches Schweinefleisch mehr einführen.