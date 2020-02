Wie hier im rheinland-pfälzischen Lochum sieht es auch bundesweit aus. picture alliance/Thomas Frey/dpa

Orkan „Sabine“ tobt sich über Deutschland aus – und die Bahn reagiert: Bis mindestens 8:00 Uhr am Montag morgen werden in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland keine Regio-Züge mehr fahren. Die Bahn rief dazu auf, sich über das Internet über die aktuelle Lage zu informieren.

Schon gestern Abend hatte der Konzern den Fernverkehr ausgesetzt: In ganz Deutschland sollen die Züge bis mindestens 10:00 Uhr stillstehen. Es sei schon absehbar, dass die Störungen am Montag den ganzen Tag über andauern werden.

Flugausfälle in Stuttgart und Frankfurt

An den Flughäfen wurden Verbindungen gestrichen. picture alliance/Silas Stein/dpa

Auch Flugreisende müssen mehr Geduld mitbringen: An den Flughäfen Stuttgart, Frankfurt und München sind schon am Sonntag Starts und Landungen ausgefallen. Auch für Montag wurden Flüge abgesagt. Gleiches gilt für die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn. Die Airline Eurowings hat ihren Betrieb für die Dauer des Sturms fast vollständig eingestellt, Reisende sollten sich vorab im Internet informieren, ob ihre Flüge planmäßig stattfinden.

Zahlreiche Sportveranstaltungen abgesagt

Schon am Sonntag wurden viele Sportveranstaltungen abgesagt. Unter anderem der Skisprung-Weltcup in Willingen und das Basketball-Bundesliga-Spiel zwischen Bonn und Ulm. Auch das Fußball-Bundesligaspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln fand nicht statt. Die Clubs hatten mitgeteilt, dass eine sichere Abreise der Fans nicht gewährleistet werden könne.

Die Stadt Pirmasens in Rheinland-Pfalz hatte aufgrund der Sturmwarnung den für Sonntag geplanten Fastnachtsumzug abgesagt. Die Veranstalter hatten bis zu 5.000 Besucher erwartet. Im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen und auf der Werkstattbühne in Kaiserslautern wurden die Vorstellungen am Sonntagabend abgesagt.

In vielen Orten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wurden Parks und Friedhöfe für Besucher gesperrt.

DWD warnt auch vor zu viel Panik

Meteorologe Andreas Friedrich vom DWD warnte am Wochenende aber auch vor zu viel Panik: „Man muss die Bevölkerung entsprechend warnen, aber von einem Horror- oder Monsterorkan kann nicht die Rede sein.“

„Sabine“ sei ein Winterorkan wie er etwa alle zwei Jahre vorkomme. So stark wie „Kyrill“ im Jahr 2007 oder „Lothar“ an Weihnachten 1999 werde „Sabine“ nicht.

Flugzeug überquert Atlantik in Rekordzeit

Die Wetterlage sorgte trotz all der Ausfälle auch für einen neuen Rekord: Angetrieben durch den Sturm „Sabine“ schaffte ein Flugzeug der British Airways es in 4 Stunden und 56 Minuten von New York nach London Heathrow. Das berichtet das Portal Flightradar24. Die durchschnittliche Reisedauer auf der Strecke über den Atlantik beträgt mit einer Boeing 747 normalerweise 6 Stunden und 13 Minuten.

Schneller als die British-Airways-Maschine waren bisher nur die Concorde. Der Überschalljet schaffte diese Strecke 1996 in unter drei Stunden. Der Betrieb der Concorde wurde 2003 eingestellt.