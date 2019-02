Zugegeben, diese Geschichte lädt zu Wortspielen geradezu ein: Lauchringen erlebt sein blaues Wunder. Aber aus Lauchringen im Kreis Waldshut ist am Samstag tatsächlich Schlumpfhausen geworden.

2.762 Menschen in Schlumpfverkleidung versammelten sich auf einem Parkplatz. 2.551 mussten es mindestens für den Weltrekord sein.

Schon der zweite Versuch

2016 hatten es die Organisatoren des Schlumpf-Treffens schon einmal versucht. Aber die 13 Jungs aus Lauchringen bekamen damals in Waldshut-Tiengen „nur“ 2.149 Menschen zusammen. Dass jetzt so viele Menschen mitgemacht hätten, habe auch daran gelesen, dass viele junge Teilnehmer und Familien mit Kindern teilgenommen hätten, so die Organisatoren. So konnte aus dem 7.700 Einwohner zählenden Lauchringen für einen Tag Schlumpfhausen werden.

Der bisherige Erfolg lag, nach Angaben der Veranstalter, bei 2.510 Teilnehmern in Wales.

Ein Schlumpf-Bussi für den Weltrekord. dpa/picture-alliance

Strenge Vorgaben für den Weltrekord

Ein Weltrekord wäre ja kein Weltrekord, wenn es nicht strenge Vorgaben gibt, die die Schlümpfe beachten müssen: Helle Haut durfte nicht zum Vorschein kommen. Alles was nicht blau bemalt werden konnte, musste in Hose, Pulli oder Handschuhe gesteckt werden.

Und was natürlich nicht fehlen durfte: Die Schlumpfmütze auf dem Kopf. Die Inhaberin eines kleinen Stofflädchens in Lauchringen hatte die Mützen vorher im Akkord gefertigt, so die Organisatoren.