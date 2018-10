30 statt 50 Millionen Nutzerkonten sollen von dem Hack betroffen sein. Allerdings mit ziemlich detaillierten Daten. dpa/picture alliance

So seien von dem Cyberangriff nicht 50 Millionen, sondern 30 Millionen Nutzerkonten betroffen. Bei rund 14 Millionen Nutzern hatten die Hacker Zugriff auf sensible Informationen, darunter Beziehungsstatus, Telefonnummer oder Religion.

Auch Informationen über die zehn letzten Orte, an denen Nutzer sich über Facebook angemeldet hatten, oder die 15 jüngsten Suchanfragen waren zugänglich. Bei den übrigen seien lediglich technische Daten wie Name und E-Mail-Adresse an die Hacker gelangt. Das teilte der Produktchef des Netzwerks, Guy Rosen, mit. Von einigen Nutzern sind auch die letzten vier Ziffern ihrer Kreditkarten erbeutet worden.

Zur Herkunft der Hacker machte Rosen keine Angaben. Die US-Bundespolizei FBI ermittelt. Für einene Zusammenhang zu den anstehenden US-Wahlen gebe es keine Hinweise.

Facebook hatte im September mitgeteilt, dass die Hacker sich mit dem Diebstahl digitaler Schlüssel Zugriff auf die Konten verschafft hatten. Mit den sogenannten Token konnten sie auf die Profile zugreifen, als wären es ihre eigenen.

Die Schwachstelle besteht seit über einem Jahr

Die Schwachstelle sei im Juli 2017 durch eine Kombination aus drei Software-Fehlern entstanden, erläuterte Rosen. Den Hackern war es gelungen, diese Fehler nicht nur zu entdecken, sondern auch in größerem Stil auszunutzen.

Wegen des Hacks ermittelt auch die irische Datenschutzbehörde. Sie überprüft, ob Facebook sich an die Datenschutzvorschriften der EU gehalten hat. Sollte Facebook die Daten seiner Nutzer nicht ausreichend geschützt haben, droht dem Unternehmen eine empfindliche Geldstrafe: Bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes oder 20 Millionen Euro sind möglich.

