Unwetter- und Sturmwarnungen gibt es für die US-Bundestaaten Florida, Georgia, Virginia, North und South Carolina. Nicht jedoch für Alabama. Trotzdem legt Donald Trump auch den Bürgern dort nahe, sich in Sicherheit zu bringen.



Es begann alles, wie so oft bei Trump, auf Twitter: Am Sonntag schrieb er dort, dass auch Alabama sehr hart von dem Wirbelsturm getroffen werden könnte.

Nach raschem Gegenwind auf Twitter legte Trump später nach und sagte bei einem Hurrikan-Briefing an die Bürger Alabamas gerichtet: „Bitte seid auch vorsichtig.“ Der amtliche Wetterdienst in Alabama indes stellte am Sonntag auf Twitter klar: „Alabama wird keine Auswirkungen von „Dorian“ spüren.“

Hurrikan-Karte mit Filzstift nachgebessert

Als sich manche US-Medien an der Alabama-Verwirrung erfreuten, legte Trump am Montag nach und bezeichnete die Berichte über seine angebliche Falschaussage als künstlich aufgeregt und unwahr. Und er setzte noch einen drauf: Bei einem Termin in seinem Büro im Weißen Haus präsentierte er eine offizielle Karte des Hurrikan-Verlaufs. Auf der offenbar irgendjemand mit einem schwarzen Filzstift das Gebiet der möglichen Sturm-Ausbreitung vergrößert hatte, damit auch Alabama betroffen ist.

Einige US-Medien berichteten unter Berufung auf anonyme Quellen schnell, Trump habe die Karte selbst ausgebessert. Dafür gab es aber keine glaubwürdige Bestätigung.

Trump beruft sich auf frühere Prognosen

Trump verteidigte seine Aussage mit dem Argument, eine frühe Hurrikan-Prognose hätte mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit gezeigt, dass Alabama auch betroffen sein würde. So sei es dann aber nicht gekommen, räumte Trump ein. Die offiziellen Grafiken des Nationalen Hurrikan-Zentrums prognostizierten jedoch zu keinem Zeitpunkt bedeutende Auswirkungen des Sturms auf Alabama.