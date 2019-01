Das Dorf Jachenau in Bayern ist eingeschneit. Die Bewohner seien aber ausreichend versorgt, sagen die Behörden. dpa

Die Menschen in Bayern und in Österreich ringen weiter mit den Härten des Winters. In Südbayern sind die Siedlung Buchenhöhe in Berchtesgaden und die Gemeinde Jachenau wegen Schnees weitgehend abgeschnitten. Die Bewohner sind aber ausreichend mit Lebensmitteln versorgt.

Auch immer mehr Orte in Österreich sind nicht erreichbar – darunter der Ort Galtür in Tirol. In großen Teilen des österreichischen Bundeslandes Salzburg gilt die höchste Warnstufe.

Seit Tagen schneit es vor allem im Alpenraum immer wieder. Dort gilt auch für Donnerstag die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Der Schneefall soll aber nachlassen, die Lawinensituation dürfte sich dann etwas entspannen in den nächsten Tagen. Skitouren und Abfahrten abseits gesicherter Skipisten sollte aber dennoch nur unternehmen, wer die Lawinenlage auch wirklich beurteilen kann.

Schneefrei für viele Schulkinder in Bayern

Für viele Kinder vor allem in Oberbayern bedeutet der viele Schnee schulfrei. Immer mehr Landkreise lassen aus Sicherheitsgründen den Unterricht ausfallen – manchmal flächendeckend, manchmal nur in einzelnen Schulen. Die Lehrer müssen sich dennoch im Schulgebäude aufhalten, wie ein Sprecher des Kultusministeriums sagte. Für sie gelte in der Regel eine Dienstpflicht.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist bis mindestens Mitte nächster Woche vor allem im Alpenraum mit Schnee zu rechnen. Eine aktuelle Unwetterwarnung wegen heftiger Schneefälle gilt bis Freitag.

ÖBB-Mitarbeiter retten Gams

Mitarbeiter der Österreichischen Bundesbahn konnten einer Gams vermutlich das Leben retten. Das Tier wurde vom aufgeschobenen Schnee eines Schneepflug-Zuges verschüttet. Mehrere Gämse hatten offenbar auf den Gleisen gestanden, als der Zug kam, und sprangen beiseite. Eine Gams jedoch nicht weit genug.

Mehrere Tote bei Lawinenabgängen

Mehrere Menschen haben der starke Schneefall und darauf folgende Lawinen bereits das Leben gekostet. Ein Lehrer in Österreich verlor auf der Mariazeller Bürgeralpe aus bislang ungeklärter Ursache bei der Abfahrt einen Ski und stürzte links über den Pistenrand in einen steil abfallenden Wald, wie die Polizei mitteilte.

Dort blieb der 62-Jährige im lockeren und metertiefen Schnee kopfüber stecken. Die nachkommenden neun Schüler konnten dem Mann aufgrund der Schneemassen nicht helfen. Einsatzkräfte der Bergrettung stellten keine Lebenszeichen mehr fest.

Bei Lawinen in Bayern und Österreich kamen mindestens sechs Menschen ums Leben. Zwei Skifahrer waren abseits der gesicherten Pisten unterwegs, als sie von Lawinenabgängen verschüttet wurden. Bei Sankt Anton in Österreich wurde ein 16 Jahre alter Deutsch-Australier beim Skifahren – ebenfalls abseits der Piste – von einer Lawine erwischt. Nach 20 Minuten unter den Schneemassen habe man den Jugendlichen nicht mehr reanimieren können, teilte die Polizei mit. Bereits am Samstag starb eine Skitourengeherin, nachdem sie ebenfalls von einer Lawine getroffen wurde.

Schnee- und Winterchaos auch abseits der Alpen

Auf der A8 bei Ulm saßen Hunderte Autofahrer wegen Schnee und Eis fest. Sie wurden von Helfern mit Decken und warmen Getränken versorgt. Der Verkehr staute sich auf 35 Kilometer.

In Norddeutschland sorgte das Winterwetter für Überflutungen. In Lübeck zum Beispiel wurden einige Straßen der Altstadt überflutet. Auch Mittelgebirge sind von dem starken Schneefall betroffen, etwa im Harz. Dort steckte am Mittwoch die Brocken-Bahn, die auf den höchsten Berg des Gebirges führt, im Schnee fest. 50 Fahrgäste mussten stundenlang in dem Zug ausharren.