Vom Supermond ist dann die Rede, wenn der Mond sich vergleichsweise nah an der Erde befindet und das mit dem Zeitpunkt des Vollmonds zusammenfällt. Dadurch wirkt der Mond am Himmel besonders groß und auch besonders hell.

Wann kann man den Supermond sehen?

Zu sehen ist das in der Nacht vom 7. April auf den 8. April. Die geringste Entfernung erreicht der Mond am Dienstagabend um 20:08 Uhr. Die Vollmondphase erreicht er dann um 4:35 Uhr.

Besonders eindrucksvoll ist der Supermond allerdings schon davor. Während des Mondaufgangs gegen 19 Uhr wirkt er aufgrund einer optischen Täuschung noch ein bisschen größer. Das Phänomen der sogenannten Mondtäuschung zeigt sich kurz nach Aufgang beziehungsweise kurz vor Untergang, wenn der Mond knapp über dem Horizont steht. Erklären kann man es so: Der Mond am Horizont ist tatsächlich zwar genauso weit weg, wird von unserem Gehirn aber als noch weiter weg als beispielsweise die Berge am Horizont kategorisiert, die wir bereits als groß abgespeichert haben. Unser Gehirn macht den Mond so also noch ein bisschen größer als er in Wirklichkeit ist.

Beobachten kann man das Spektakel mit dem bloßen Auge. Hilfsmittel sind dazu nicht nötig. Das Wetter scheint auch mitzuspielen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt es in der Nacht auf Mittwoch in den meisten Teilen Deutschlands nur leicht bewölkt oder klar.

Wie kommt es zum Supermond?

Da die Umlaufbahn des Mondes elliptisch um die Erde verläuft, variiert die Entfernung der beiden Himmelskörper. Dadurch sieht der Mond manchmal größer und manchmal kleiner aus. Wenn die Entfernung zwischen Mond und Erde weniger als 360.000 Kilometer beträgt, spricht man von einem sogenannten Supermond. Wenn der Mond am Dienstagabend der Erde am nähesten kommt, werden 356.910 Kilometer zwischen ihm und der Erde liegen.