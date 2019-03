Facebook hat in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Datenschutz vor allem negative Schlagzeilen gemacht. Zuckerberg hat sich für die Vorwürfe gegen sein Unternehmen bereits vor dem Europaparlament verantworten müssen.

Zuckerbergs Blogeintrag ist eine Reaktion auf die Entwicklungen der letzten Jahre. Er schreibt, dass er der zukünftigen Entwicklung hin zu einem privateren Internet gerecht werden und Facebook zugleich sicherer machen wolle.

Dabei vermeidet Zuckerberg eindeutige Versprechungen und formuliert die Ankündigungen vage, bspw. „die Private Kommunikation der Menschen sollte sicher sein“ oder sogar „die Leute sollten erwarten können, dass wir alles für Ihre Sicherheit tun [...].“ („People should expect that we will do everything we can to keep them safe [...]“)

Vom digitalen Marktplatz zum digitalen Wohnzimmer

Zuckerberg beschreibt die Zukunft des Internets als ein „digitales Äquivalent zum Wohnzimmer“. Deshalb soll es grundsätzlich mehr Privatsphäre-Optionen geben und Messenger sollen Ende-zu-Ende-verschlüsselt sein, sodass auch Facebook selbst nicht mitlesen kann.

Außerdem spricht er die Möglichkeit an, Inhalte mit einem Zeitlimit zu versehen, nach dem sie automatisch gelöscht oder archiviert werden. Zugleich kündigt er eine stärkere Vernetzung der einzelnen Apps und Dienste Facebooks an. Unter dieser Synchronisierung sollen die bestehenden Sicherheitsgarantien von Messengern wie WhatsApp aber nicht leiden.

Als negativ bewertet er die Speicherung von Nutzerdaten in Ländern mit unzureichender Gesetzgebung im Bereich Meinungsfreiheit und Privatsphäre.

Fragen nach Facebooks Geschäftsmodell

Als nächste Schritte kündigt Zuckerberg an, den Umbau auf ein privateres Facebook mit der Entwicklung neuer Dienstleistungen zu verbinden. Dabei erwähnt er unter anderem das Potential von Entwicklungsländern, Finanztransaktionen sowie „weitere private Dienste rund um den Aufenthaltsort der Menschen“.

Diese Ankündigungen können auch als eine Reaktion auf die oft gestellte Frage gelesen werden, wie ein privateres Facebook in Zukunft seine Brötchen verdient, wenn es weniger persönliche Daten sammeln und verkaufen kann.

Kritik an der Ankündigung Zuckerbergs äußerte u.a. Kurt Opsahl von der Organisation Electronic Frontier Foundation für Datenschutz: „Wenn sie wirklich unser Vertrauen wollen, dann müssen sie transparent sein in puncto Geschäftsmodell. Sie müssen Vertrauen durch Handeln aufbauen.“ Das Wort „Transparenz“ kommt übrigens im gesamten Blogeintrag nicht einmal vor.

Facebook hat sinkende Nutzerzahlen

Die Ankündigungen lassen sich auch als taktische Reaktion auf das gesunkene Ansehen Facebooks verstehen. Laut der neuesten Studie von Edison Research sind die weltweiten Nutzerdaten Facebooks weiter gesunken, während die weltweiten Nutzerdaten für Soziale Medien stagnieren. Der Dienst Snapchat hingegen verzeichnet steigende Nutzerzahlen.

Vor allem im Bereich der 12- bis 34-Jährigen hat Facebook nachgelassen. In dieser Gruppe hat sich die Nutzungshäufigkeit etwa halbiert. Kombiniert man die Zahlen jedoch mit den Nutzern des ebenfalls zu Facebook gehörenden Dienstes Instagram, fällt der Verlust deutlich geringer aus.